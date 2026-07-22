Ucraina, Litra (Ecfr): 'Cambio al vertice atteso da forze armate, Drapatyi più agile ma non rivoluzione'

La sostituzione del comandante in capo dell'esercito ucraino, Oleksandr Syrskyi, con il più giovane Mykhailo Drapatyi era "attesa da molti" all'interno delle Forze armate ucraine. Lo dichiara all'Adnkronos Leo Litra, Senior Policy Fellow dell'European Council on Foreign Relations, aggiungendo che secondo lui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non avrebbe voluto cambiare il comandante in capo adesso. Tuttavia, dopo il licenziamento del popolare ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, che in seguito ha parlato di un conflitto con Syrskyi, sarebbe stato "politicamente poco saggio" per il capo di Stato estrometterne uno e mantenere l'altro al suo posto.

"Penso che Syrskyi abbia avuto tempo sufficiente per dimostrare le sue capacità" nel risolvere i problemi che si profilano di fronte alle Forze armate, prosegue Litra: "alcuni li ha risolti, su altri non c'è stato molto progresso. E questo ha creato le condizioni per una nuova nomina". L'analista definisce Syrskyi una delle figure chiave nella resistenza ucraina contro l'invasione russa, "specialmente all'inizio, poi nella controffensiva di Kharkiv. Ma se si guarda dal 2022 a oggi, la natura della guerra è cambiata molto". Anche le forze armate ucraine sono cambiate, prosegue Litra, ma non allo stesso passo: dunque oggi è in atto "un tentativo di rincorrere la realtà, non solo in termini di come l'Ucraina respinge gli attacchi russi, ma di come le Forze armate possono creare un sistema di comando e controllo che rifletta precisamente la natura attuale della guerra".

Secondo Fedorov, semplicemente, l'Ucraina non ha risorse sufficienti per essere alla pari con la Russia: per vincere una guerra asimmetrica "bisogna essere creativi, inventivi, avere un ciclo di innovazione molto rapido, essere agili, distribuire la produzione e frammentarla in piccole parti in modo che la Russia non possa distruggerla con un solo attacco". "Penso che questo fosse esattamente ciò di cui l'Ucraina aveva bisogno, e do credito al ministro Fedorov per quello che ha fatto", prosegue Litra, sottolineando che all'interno delle Forze armate "c'era la sensazione che questa strategia non fosse stata completamente adottata". L'esperto Ecfr riconosce la difficoltà nel far convergere reparti diversi, alle prese con teatri operativi differenti e guidati da personalità disomogenee.

Paradossalmente, rileva Litra, l'Unità di sistemi senza pilota, che secondo diversi osservatori ha il merito di aver sviluppato l'utilizzo dei droni che hanno cambiato le sorti del conflitto, è stata creata durante il mandato di Syrskyi e prima dell'arrivo di Fedorov, molto favorevole all'innovazione tecnologica sul campo di battaglia. Quello "è un buon esempio di come le Forze armate cercassero di adattarsi alle nuove realtà della guerra", ma tale adattamento "non ha raggiunto tutte le unità militari nella misura necessaria". In quest'ottica la "mancanza di agilità" di Syrskyi "ha giocato contro di lui".

Drapatyi 'più agile ma non stravolgerà l'esercito'

Il nuovo comandante in capo è più agile e aperto a nuovi approcci rispetto al suo predecessore, ma è difficile che cambi radicalmente le operazioni dell'esercito, spiega Litra. Zelensky gli ha assegnato obiettivi simili a quelli di Syrskyi, come rafforzare l'esercito ed escogitare nuove misure di controffensiva, oltre a nuove operazioni contro le retrovie russe e in territorio russo, per spostare la guerra quanto più vicino possibile al territorio russo. "La differenza sta nel come raggiungi gli obiettivi".

"Drapaty è noto per essere una persona molto aperta a nuovi approcci, ma non credo che cambierà completamente il modo in cui opera l'esercito", prosegue l'analista, sottolineando che oltre alla necessità di potenziare il ruolo "cruciale" giocato dai droni, "servono ancora artiglieria, fanteria, e molte altre cose per far funzionare il sistema". La sua previsione è che Drapatyi sarà "più aperto, più agile, implementerà più idee nuove, ma le fondamenta non cambieranno molto. Sì alla catena decisionale più breve, sì a nuove idee, ma l'esercito è un corpo vivente molto grande e certe cose non si possono fare troppo in fretta".

Fedorov 'rimarrà legato a governo e difesa'

Quanto a Fedorov, è "fuori discussione" che torni a ricoprire io ruolo di ministro della Difesa. Tuttavia, è molto probabile che "manterrà un legame con la struttura di potere ucraina", osserva Litra. L'analista spiega che Fedorov era molto stimato dalla comunità internazionale nelle vesti di ministro e ritenuto un feroce avversario della corruzione. Le soluzioni da lui proposte "sembrano funzionare bene nella pratica, e il fatto che le persone siano scese in piazza a sua difesa gli dà anche una piccola spinta politica": condizioni che dovrebbero spingere Zelensky a riservargli un ruolo di rilievo, se intende mantenere l'unità ed evitare scossoni. Il leader ucraino ha affermato di aver offerto al suo ex ministro alcune posizioni, ricorda Litra: "se ne sta ancora discutendo, non c'è nulla di deciso, ma questo dà l'impressione che Fedorov resterà legato allo sforzo ucraino di difesa in un modo o nell'altro".

L'analista evidenzia che la protesta a favore della reintegrazione di Fedorov e delle dimissioni di Syrskyi "non era massiccia. Nel senso che si trattava di alcune centinaia di persone, ma era piuttosto orizzontale: non solo a Kiev, ma in molte altre regioni. Il che significa che gli ucraini, nonostante la guerra, condividono un profondo senso di democrazia e la consapevolezza che il loro coinvolgimento nel processo decisionale conti davvero". Il fatto che Zelensky, dopo tre giorni di proteste, abbia detto di aver ascoltato il messaggio arrivato dalle piazze ha indicato l'esistenza di un canale diretto, nonché una "comprensione comune dei termini di questo dibattito", che ha rassicurato i manifestanti sul fatto che le loro istanze venissero prese in considerazione.

Tuttavia, secondo Litra, Zelensky doveva anche assicurarsi che qualsiasi cambiamento fosse ben accolto nell'esercito: "per questo ha condotto consultazioni con tutte le principali figure delle Forze armate, su tutti i fronti: un'audizione molto completa per garantire che le sue decisioni riflettessero non solo il suo punto di vista e quello dei manifestanti, ma soprattutto quello di chi si occupa quotidianamente della guerra". L'esperto ritiene che i manifestanti ucraini abbiano visto le loro richieste soddisfatte "in gran parte": la maggior parte di loro chiedeva il ritorno di Fedorov al ministero, "ma penso che questo non sia possibile", conclude.