Ucraina-Russia, Mosca: "Avanziamo in tutte le direzioni". Attacchi su Odessa, colpita anche Mykolaiv

Il capo di Stato maggiore russo in visita alle truppe russe nell'est: "Da inizio gennaio liberati 17 insediamenti"

Odessa
Odessa
27 gennaio 2026 | 08.21
Redazione Adnkronos
"Avanziamo in tutte le direzioni". A rivendicarlo il capo di Stato maggiore russo, generale Valery Gerasimov, che oggi ha visitato le truppe nell'est dell'Ucraina. "Dall'inizio di gennaio - ha sostenuto - le Forze armate russe hanno liberato 17 insediamenti e preso il controllo di oltre 500 chilometri quadrati sono passati sotto il nostro controllo".

Il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che Gerasimov "ha esaminato i progressi delle missioni di combattimento condotte dalle formazioni e dalle unità del gruppo Zapad (Occidente)".

Attacchi su Odessa, 22 feriti, colpita anche Mykolaiv

E' di almeno 22 feriti il bilancio del "massiccio attacco con droni" sferrato nella notte da Mosca sulla città ucraina di Odessa. Ad annunciarlo è stato Serhi Lisak, capo dell'amministrazione militare di Odessa, in un messaggio pubblicato sui social, dove precisa che tra i feriti 14 persone, non gravi, sono state assistite sul posto". Lisak ha inoltre reso noto che "a seguito del bombardamento, infrastrutture, edifici residenziali, un asilo, un negozio e un cantiere edile sono stati danneggiati".

L'attacco ha causato "incendi su larga scala", ha distrutto parte di un edificio residenziale e ha danneggiato anche una chiesa nel centro della città. Inoltre, ha costretto all'evacuazione e al recupero di diverse persone in difficoltà, tra cui un bambino.

Il funzionario militare ha riferito che "tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi dell'attacco fin dal tramonto" e ha sottolineato l'impiego di "quartier generali operativi" per fornire ai residenti "tutta l'assistenza necessaria".

Parallelamente, l'esercito russo ha bombardato con droni anche le infrastrutture energetiche di Mykolaiv, secondo Vitali Kim, capo dell'amministrazione militare della regione. Lo stesso Kim ha riferito che le difese aeree ucraine hanno respinto dieci attacchi con droni in questa regione, anch'essa situata nel sud del Paese.

Ha inoltre indicato che, a seguito degli attacchi e della caduta di detriti dai droni abbattuti, una casa a Olshanska è stata distrutta e altre due sono state danneggiate. Una donna di 59 anni è rimasta ferita ed è in gravi condizioni.

