Belgio, avvistati droni su centrale nucleare Anversa

L'operatore energetico Engie ha precisato che il sorvolo non ha avuto alcun impatto sull'attività dell'impianto Doel

10 novembre 2025 | 10.16
Redazione Adnkronos
Ancora droni nei cieli del Belgio. L'agenzia di stampa Belga ha dato notizia di un avvistamento, ieri a tarda sera, di tre aerei senza pilota nei pressi di un impianto nucleare ad Anversa. L'operatore energetico Engie ha precisato che il sorvolo non ha avuto alcun impatto sull'attività dell'impianto Doel. Nella stessa giornata di ieri alcuni droni era stato avvistati nei pressi dell'aeroporto di Liegi, come già avvenuto nei giorni scorsi, quando aerei senza pilota hanno sorvolato anche una base militare belga a Kleine-Brogel, nelle Fiandre, dove, secondo notizie non confermate, sarebbero custodite armi nucleari americane.

Kiev: 265 attacchi russi respinti in un giorno

La Russi acontinua intanto a martellare l'Ucraina. Secondo un aggiornamento diffuso dallo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina tramite la piattaforma Facebook oggi, 10 novembre 2025, nella sola giornata di ieri le Forze di Difesa ucraine hanno respinto un numero complessivo di 265 attacchi condotti dalle forze d'invasione russe. Il nemico ha impiegato un missile e 35 attacchi aerei, utilizzando cinque missili e 104 bombe plananti. Si registrano inoltre 3.469 bombardamenti di artiglieria, dei quali 91 da sistemi a lancio multiplo di razzi (MLRS), e il dispiegamento di 2.452 droni kamikaze.

L'aviazione russa ha effettuato attacchi contro gli insediamenti di Pokrovske e Radisne nella regione di Dnipropetrovsk, nonché contro Rivnopillia, Nove Zaporizhzhia, Dobropillia, Lukianivske e Stepnohirsk nella regione di Zaporizhzhia. Le forze missilistiche e l'artiglieria ucraine hanno conseguentemente colpito un raggruppamento di personale nemico e altri tre obiettivi di rilievo.

