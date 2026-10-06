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Centinaia di droni ucraini su Mosca. Russia colpisce ponte sul Dnipro a Zaporizhzhia

Morto un 20enne in un villaggio alla periferia della capitale russa. "La maggior parte dei velivoli senza piloti è stata distrutta dalla difesa antiaerea", ha scritto il sindaco della capitale russa Sobianine

Lancio di droni - (Afp)
Lancio di droni - (Afp)
06 ottobre 2026 | 08.08
Paola Lalli
LETTURA: 2 minuti

Mosca è stata bersaglio nella notte di un massiccio attacco ucraino con 650 droni, che ha causato almeno un morto nella periferia della capitale russa. Lo hanno riferito le autorità russe. "La maggior parte dei velivoli senza piloti è stata distrutta dalla difesa antiaerea", di cui 105 in fase di avvicinamento alla capitale, ha scritto il sindaco di Mosca, Sergueï Sobianine, sulla piattaforma di messaggistica russa Max. Secondo i calcoli dell'agenzia di stato Tass, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca, situata a centinaia di chilometri dal confine ucraino.

L'attacco ha ucciso un uomo di 20 anni in un villaggio alla periferia di Mosca, ha precisato il governatore regionale Andreï Vorobiev, il quale ha riferito di danni ad abitazioni in diverse località. Mosca, che nega di prendere di mira infrastrutture civili, ha intensificato i suoi bombardamenti sul territorio ucraino nelle ultime settimane, oltre quattro anni dopo l'inizio della sua offensiva contro l'Ucraina. Domenica, l'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente "intensificato" i suoi attacchi contro le infrastrutture ucraine, in risposta alle dichiarazioni del presidente Volodymyr Zelensky che aveva promesso di aumentare gli attacchi di Kiev contro le raffinerie russe.

Media: "Kiev ha colpito importante impianto petrolifero alla periferia di Mosca"

Secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio russi, droni ucraini hanno colpito un grande impianto petrolifero nell'oblast di Mosca. Si tratta del Centro di Produzione e Distribuzione Lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Konstantinovo.

Filmati di testimoni oculari provenienti da Konstantinovo, situata a circa 40 chilometri dal centro di Mosca, sembrano mostrare fiamme che divampano dall'impianto di Volodarsk mentre si alza del fumo. Il sito si trova a circa 450 chilometri dal confine ucraino.

Kiev: "Drone russo ha colpito ponte sul Dnipro a Zaporizhzhia"

Un drone russo ha colpito nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia, causando il ferimento di cinque persone. Il ponte è stato chiuso e il traffico deviato, secondo quanto comunicato dal Comune di Zaporizhzhia. Le foto scattate sul posto mostrano danni al manto stradale. Durante l'attacco, cinque persone, tra cui due impiegati della Croce Rossa, sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza medica.

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guerra ucraina russia ucraina russia ucraina russia droni ucraina news
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