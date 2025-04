La tregua di Pasqua scadrà alla mezzanotte di oggi e il presidente russo Vladimir Putin non ha impartito alcun ordine per estenderla. Lo riferisce all'agenzia di stampa russa Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La tregua annunciata da Putin è in vigore dalle 18:00 del 19 aprile fino alle 00:00 del 21 aprile, ora di Mosca. Peskov ha detto che "non ci sono state ulteriori indicazioni" rispetto a un'eventuale estensione.

Scambio di accuse

Nel corso della giornata Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda di aver infranto la tregua. Nel pomeriggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver lanciato 46 attacchi e 901 bombardamenti dall'inizio della giornata, mentre il Cremlino ha dichiarato che le forze ucraine hanno colpito "posizioni russe" nelle regioni orientali occupate.

Ieri Zelensky aveva risposto all’annuncio del presidente russo relativo alla tregua, invitandolo a prolungarla oltre la Pasqua e ad accettarne una di 30 giorni, come chiesto dagli Stati Uniti. "Questo mostrerebbe le vere intenzioni della Russia, perché 30 ore bastano per i titoli dei giornali, ma non per misure concrete di rafforzamento della fiducia. Trenta giorni possono dare una possibilità alla pace", aveva dichiarato il presidente ucraino.

Zelensky: "Russia ha violato tregua oltre duemila volte"

Stasera Zelensky ha condiviso il rapporto delle 20:00 del comandante in Capo delle Forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi. "A quest’ora, dall’inizio della giornata, l’esercito russo ha violato la tregua proclamata da Vladimir Putin oltre duemila volte", scrive in un post sui social.

"Si sono già verificati 67 assalti russi contro le nostre postazioni in diverse direzioni, con il numero più alto nel settore di Pokrovsk. In totale, si contano 1.355 episodi di bombardamenti russi, 713 dei quali con armi pesanti. I russi hanno inoltre utilizzato droni con visuale in prima persona in 673 occasioni", continua il testo.

"In pratica, su tutti i principali fronti, la Russia non ha rispettato la propria promessa di cessate il fuoco. E quasi un’intera giornata non è bastata a Mosca per rispondere alla proposta ucraina di una tregua completa a partire da ora, dalla Pasqua, per la durata di 30 giorni", scrive Zelensky.

"Tuttavia, oggi non si sono verificate allerte aeree. Questo rappresenta un tipo di tregua già raggiunta e che sarebbe il più facile da estendere. L’Ucraina propone di cessare qualsiasi attacco con droni a lungo raggio e missili contro infrastrutture civili per un periodo minimo di 30 giorni, con possibilità di proroga - ribadisce Zelensky - Se la Russia non accetterà questo passo, sarà la prova che intende continuare a compiere solo azioni che distruggono vite umane e prolungano la guerra".