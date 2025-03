La settimana scorsa aveva già colpito una raffineria in territorio russo

Il missile a lungo raggio "Long-Neptune" è stato già stato usato in Crimea. Lo ha rivelato il consigliere del presidente ucraino Oleksandr Kamyshin. La settimana scorsa il 'super missile' aveva già colpito una raffineria in territorio russo. "La prima volta che lo abbiamo usato - ha detto - è quando abbiamo attaccato un obiettivo militare nella penisola occupata di Crimea. Abbiamo anche testato un sistema completamente nuovo oggi, su cui non posso ancora dire altro".

Mosca conquista due villaggi a Donetsk e Zaporizhzhia

Le autorità russe hanno annunciato nuovi progressi nella loro offensiva nell'est dell'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto sul suo canale Telegram che le "azioni decisive" dell'esercito hanno permesso di prendere nelle ultime ore le località di Mirnoye e Malie Shecherbaki, rispettivamente a Donetsk e Zaporizhzhia, senza che Kiev si sia ancora pronunciata in merito. Entrambe le province, insieme a Kherson e Luhansk, tutte parzialmente occupate nell’ambito dell’invasione, sono state annesse dalla Russia nell’ottobre 2022, una misura non riconosciuta dalla comunità internazionale e che si aggiunge all'annessione della penisola di Crimea da parte di Mosca nel 2014.

L'accusa di Kiev: nella notte 139 droni e un missile

L'Ucraina accusa la Russia di aver fatto partire nella notte dal suo territorio 139 droni e un missile Iskander. Secondo le notizie diffuse dall'Aeronautica militare di Kiev, e riportate dai media locali, sono stati abbattuti 78 droni, mentre altri 34 erano droni-esca che non hanno provocato danni. Nessuna precisazione sui restanti droni che sarebbero partiti dal territorio russo, né sul missile.

Intanto dall'ufficio del Procuratore generale ucraino, come riporta Ukrinform, risulta che sono stati oltre 600 i minori uccisi nel Paese dall'inizio, il 24 febbraio di tre anni fa, dell'invasione russa su vasta scala del Paese.

"Più di 2.421 bambini sofferto in Ucraina per l'aggressione armata su vasta scala della Russia - si legge - Fino alla mattina di ieri, secondo informazioni ufficiali, si contano 604 bambini uccisi e più di 1.817 rimasti feriti" con conseguenze di varia entità. Le zone più colpite, secondo le denunce degli ucraini, sono la regione del Donetsk, con 633 vittime tra morti e feriti, e quella di Kharkiv (470).