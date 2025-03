Dopo aver detto sì con riserva alla proposta Usa di tregua in Ucraina, Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che nei giorni scorsi ha ospitato round di colloqui separati tra americani e russi e americani e ucraini. Lo ha reso noto il Cremlino, secondo cui nella conversazione avuta nella tarda serata di ieri il presidente russo ha elogiato la mediazione saudita e ha ringraziato il principe, fra le altre cose, per "aver creato un'atmosfera favorevole per la tenuta dei colloqui tra russi ed americani il 18 febbraio scorso".

"Sulla scia dei contatti internazionali ospitati dal regno, Mohammed bin Salman ha sottolineato l'importanza degli sforzi per risolvere la crisi ucraina e ha anche espresso la sua disponibilità a contribuire ulteriormente alle normalizzazione dei rapporti russo-americani", ha fatto sapere il Cremlino.