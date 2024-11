La Russia lancia per la prima volta un missile balistico intercontinentale nella guerra contro l'Ucraina. Kiev diffonde la notizia, Mosca non conferma in una giornata caratterizzata dallo scontro anche nella gestione di news e informazioni. Online rimbalza un video del briefing di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

‼ During the briefing, Zakharova received a call from the Kremlin and was instructed not to comment on the strike on the Ukrainian Yuzhmash (Southern Machine-Building Plant) with an intercontinental ballistic missile. pic.twitter.com/oq5ZXSENHW