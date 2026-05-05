Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "è un cinismo assoluto chiedere un cessate il fuoco per tenere celebrazioni propagandistiche mentre si conducono attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che precede" la parata del Giorno della vittoria Mosca, per la quale Vladimir Putin ha proposto una tregua di due giorni l'8 e il 9 maggio. Lo scrive su X il leader di Kiev, dopo gli ultimi attacchi russi costati la vita a cinque persone.

"La Russia - ha aggiunto - potrebbe cessare il fuoco in qualsiasi momento, e questo fermerebbe la guerra e le nostre risposte. La pace è necessaria, e servono passi reali per conseguirla. L'Ucraina ricambierà in egual misura".

Ieri, sempre in un post su X, il presidente Zelensky aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, dopo che la Russia ha invece decretato la tregua l'8 e il 9 maggio.

Kiev: 5 morti in raid russi su due regioni

Almeno cinque persone, tra cui soccorritori, sono intanto rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russo condotto su due regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno fatto quattro morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e due feriti.