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Ucraina, Zelensky: "Chiedere tregua per propaganda e continuare raid è cinismo"

Cinque morti dopo l'attacco di Mosca in due regioni ucraine

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky - Fotogramma /Ipa
Il leader ucraino Volodymyr Zelensky - Fotogramma /Ipa
05 maggio 2026 | 09.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "è un cinismo assoluto chiedere un cessate il fuoco per tenere celebrazioni propagandistiche mentre si conducono attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che precede" la parata del Giorno della vittoria Mosca, per la quale Vladimir Putin ha proposto una tregua di due giorni l'8 e il 9 maggio. Lo scrive su X il leader di Kiev, dopo gli ultimi attacchi russi costati la vita a cinque persone.

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"La Russia - ha aggiunto - potrebbe cessare il fuoco in qualsiasi momento, e questo fermerebbe la guerra e le nostre risposte. La pace è necessaria, e servono passi reali per conseguirla. L'Ucraina ricambierà in egual misura".

Ieri, sempre in un post su X, il presidente Zelensky aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, dopo che la Russia ha invece decretato la tregua l'8 e il 9 maggio.

Kiev: 5 morti in raid russi su due regioni

Almeno cinque persone, tra cui soccorritori, sono intanto rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russo condotto su due regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno fatto quattro morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e due feriti.

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guerra ucraina russia russia guerra ucraina guerra ucraina news zelensky putin tregua ucraina
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