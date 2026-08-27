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Zelensky e il video 'misterioso': "Da dove spuntano auto e camion?"

Il presidente ucraino pubblica una clip da Zaporizhzhia, un dettaglio 'incuriosisce' gli utenti su X

Il video di Volodymyr Zelensky - (Immagini da X)
Il video di Volodymyr Zelensky - (Immagini da X)
27 agosto 2026 | 19.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un camion e un'auto 'misteriosi'. Un video di Volodymyr Zelensky, pubblicato dal presidente ucraino su Telegram e poi diffuso sui social nella giornata del 26 agosto, cattura l'attenzione degli utenti e suscita qualche interrogativo. "Oggi, sono con i nostri guerrieri che stanno difendendo settori estremamente difficili del fronte. Le nostre posizioni nella regione del Donetsk saranno rinforzate da due raggruppamenti di forze ristrutturati, che saranno comandati dall'Eroe dell'Ucraina Denys Prokopenko e dall'Eroe dell'Ucraina Andrii Biletskyi", il testo che accompagna il video, di 2'31'', pubblicato su X il 26 agosto.

"Abbiamo avuto un meeting sulla sicurezza qui nella città di Zaporizhzhia, nella regione e in settori da cui dipendono Zaporizhzhia e le comunità", dice Zelensky nella clip. Alle spalle del presidente, un'insegna con il nome della città e una strada lungo la quale si muovono veicoli. Negli ultimi 15 secondi del video, Zelensky fa il punto sulla collaborazione con gli Stati Uniti. E proprio nella porzione finale del filmato si verifica quello che diversi utenti giudicano 'sospetto': alle spalle di Zelensky, lungo la strada, appaiono improvvisamente un camion e un'auto che sembrano spuntare dal nulla. Un problema tecnico? Un semplice glitch? Per qualcuno, su X, è la prova che il video sia stato ritoccato, tagliato o costruito. E c'è chi arriva a mettere in dubbio la presenza di Zelensky a Zaporizhzhia.

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