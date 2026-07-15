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Ue e Ucraina: via al partenariato strategico su droni e difesa

La Commissione Europea e l'Ucraina firmano un partenariato industriale per la difesa e un accordo sui droni, con un miliardo di euro per la tecnologia.

Soldatesse ucraine con droni - Fotogramma/Ipa
Soldatesse ucraine con droni - Fotogramma/Ipa
15 luglio 2026 | 16.54
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

La Commissione Europea e l'Ucraina hanno firmato a Kiev, dove si è recata in visita la presidente Ursula von der Leyen, un nuovo partenariato industriale per la difesa. La Commissione ha inoltre lanciato l'accordo Ue-Ucraina sui droni per approfondire la cooperazione sulle tecnologie dei droni e anti-drone. Infine, ha stanziato un ulteriore miliardo di euro a sostegno delle capacità ucraine nel settore dei droni, nell'ambito del prestito all'Ucraina da 90 miliardi di euro.

Per von der Leyen, "il nostro partenariato industriale per la difesa integra l'economia della difesa ucraina nello stesso modo in cui integriamo i nostri mercati: eliminando le barriere e allineando i nostri standard il più rapidamente possibile, dagli appalti per la difesa alla protezione della proprietà intellettuale. Questo consentirà una più stretta cooperazione tra le nostre industrie della difesa e le joint venture. Insieme, stiamo sfruttando la nostra forza industriale condivisa per la nostra sicurezza comune".

La lettera d'intenti firmata a Kiev mira a lavorare per un patto industriale Ue-Ucraina per la difesa e ad accelerare la produzione congiunta di capacità di difesa critiche. La lettera prevede la produzione congiunta di droni e sistemi anti-drone entro la fine del 2026 e l'avvio di una produzione congiunta di missili antibalistici entro il 2028.

A sostegno di questi obiettivi, propone di utilizzare il prestito di sostegno all'Ucraina fino a 10 miliardi di euro, per finanziare gli appalti a lungo termine e la produzione congiunta, in particolare nei settori dei droni e dei missili. Si prevede che ulteriori contributi da investimenti nazionali, prestiti Safe, sovvenzioni legate al programma Edip e finanziamenti privati consentiranno di ampliare la capacità produttiva, costituire scorte strategiche e rafforzare la cooperazione industriale a lungo termine tra Ue e Ucraina.

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Ucraina Ue droni Ue Ursula von der Leyen
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