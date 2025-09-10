circle x black
Ue, Pedullà (M5S): "Discorso Von der Leyen incredibilmente deludente, direzione folle"

(Foto Ipa)
10 settembre 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
"Il discorso di Von der Leyen è stato incredibilmente deludente e reticente sullo stato comatoso dell'Unione", ha dichiarato Gaetano Pedullà, europarlamentare del gruppo The Left-M, intervenendo in collegamento da Strasburgo durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025, trasmesso da Andkronos. "Ha accennato per pochi secondi a problemi come la povertà, gli alloggi e l’occupazione legata alla crisi dell’automotive, senza offrire risposte concrete e immediate", ha aggiunto.

Pedullà ha criticato la gestione degli accordi con gli Stati Uniti, definendoli "pericolosissimi" e "una strada senza ritorno per l’economia europea". "Ha difeso quegli accordi dicendo che sono stati i migliori possibili, ma noi abbiamo visto chiaramente che non c’è stato alcun tentativo di contrastare gli effetti negativi su crescita e industria", ha sottolineato, evidenziando la divisione crescente all’interno della maggioranza che sostiene la presidente.

L’europarlamentare ha poi attaccato le politiche industriali ed energetiche dell’Unione: "La direzione che stiamo seguendo è folle e sbagliata. Anche l’idea di un’auto ecologica europea è stata affrontata senza alcuna ricerca concreta per sostenere il settore chiave della transizione energetica. I problemi dell’energia, come gli hub e i collegamenti insufficienti, sono stati riconosciuti solo ora".

UE Stato dell'Unione 2025 povertà alloggi occupazione crisi dell'automotive
