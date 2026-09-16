Ue: Riekeles (Epc) propone un Tesoro europeo per la sovranità finanziaria

L'esperto del think tank bruxellese sottolinea che senza solidità economica non esiste autonomia strategica: non è affatto certo che, se dovesse scoppiare un'altra crisi, la Fed interverrebbe a beneficio degli alleati come fece nel 2008

L'Unione Europea mantiene, tra le molteplici dipendenze che la rendono vulnerabile, quella "finanziaria", che è un punto debole "cruciale". Per superarla, la Commissione dovrebbe trasformare la propria capacità di indebitamento in un vero e proprio "Tesoro europeo". Lo sottolinea Georg Riekeles Associate Director & Head of Europe's Political Economy Programme del think tank bruxellese Epc (European Policy Centre), prima del discorso sullo Stato dell'Unione che Ursula von der Leyen pronuncerà a Strasburgo a breve.

"Una vulnerabilità cruciale - scrive in una preview pubblicata stamani dal think tank - rimane in gran parte assente dal dibattito europeo: la dipendenza finanziaria. L'Europa si trova ad affrontare uno squilibrio a tre livelli: un ordine finanziario internazionale meno stabile; sfide strategiche ed esigenze di investimento di natura sempre più europea; e capacità fiscali che rimangono prevalentemente nazionali e sempre più vincolate".

"Il debito statunitense - sottolinea Riekeles - è in aumento e cresce l'uso del dollaro come arma geopolitica. L'Europa non può dare per scontato che, in occasione della prossima grave crisi finanziaria, Washington e la Federal Reserve svolgeranno nuovamente quel ruolo di stabilizzazione che hanno ricoperto nel 2008 (quando aiutarono la Bce e altre banche centrali fornendo dollari, ndr). Von der Leyen deve quindi affrontare la questione della sovranità finanziaria come elemento centrale della sicurezza europea".

"Le basi istituzionali esistono già in gran parte - nota Riekeles - ma l'Ue deve trasformare la sua crescente capacità di indebitamento in un vero e proprio Tesoro europeo. Dovrebbe evolvere il Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo capace di sostenere i mercati del debito sovrano e, nel tempo, di creare un'ampia riserva di attività sicure denominate in euro. Anche il progetto dell'euro digitale riveste carattere di notevole urgenza. La sicurezza dell'Europa - conclude - poggerà sulla sua solidità finanziaria".