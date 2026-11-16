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Ue sanziona 4 gang haitiane: violazioni dei diritti umani al centro

Il Consiglio ha inserito le bande criminali attive nell'isola nell'elenco del regime globale a tutela dei più deboli

Proteste quest'estate a Solino, quartiere della capitale haitiana Port-au-Prince - Fotogramma/Ipa
Proteste quest'estate a Solino, quartiere della capitale haitiana Port-au-Prince - Fotogramma/Ipa
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16 novembre 2026 | 15.40
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio Ue ha sanzionato quattro gang haitiane, inserendole nell'elenco dei soggetti sanzionati nell'ambito del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani.

Si tratta, nel dettaglio, di "5 Segond", un gruppo armato criminale responsabile di omicidi, stupri e altre forme di violenza sessuale e di genere, nonché di violenze contro i minori. La gang "5 Segond" è responsabile di numerosi attacchi che hanno colpito infrastrutture sanitarie e servizi umanitari.

Entra nell'elenco anche il gruppo armato criminale "Gran Ravine". Sotto la guida di Renel Destina, alias "Ti Lapli", "Gran Ravine" ha compiuto attacchi che hanno provocato la morte di civili, lo sfollamento di popolazioni e l'interruzione di servizi essenziali. Il gruppo si è resto responsabile di omicidi, stupri, rapimenti e altri gravi crimini.

Sanzionati anche i gruppi "400 Mawozo" e "Krazé Baryè" per il reclutamento di minori nelle proprie fila, esposti alla violenza armata, e per ulteriori reati, tra cui forme di violenza sessuale e di genere e omicidi.

Con le decisioni di oggi, le sanzioni legate a violazioni dei diritti umani si applicano ora a un totale di 152 persone e 49 entità.

Sono tutti colpiti dal congelamento dei beni e dal divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare nel territorio degli Stati membri dell'Ue. Inoltre, ai cittadini e alle imprese dell'Ue è fatto divieto di mettere fondi a loro disposizione, direttamente o indirettamente.

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