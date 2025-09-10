Ue: Tosi (Fi), 'prudenza su Mercosur ed elettrico, bene su difesa'

Serve "molta prudenza" sul dossier dell'accordo tra Ue e Paesi Mercosur per "proteggere i nostri agricoltori dalla concorrenza sleale", come anche sullo scommettere sulle auto elettriche, ambito in cui l'Ue "si è già fatta male". Lo dice all'Adnkronos Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia (Ppe), a commento del discorso sullo Stato dell'Unione europea tenuto dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Strasburgo. Tosi ne condivide le parole sulla necessità di difendere l'Ue dalla Russia e dal nascente "sistema anti-occidentale", avvalendosi di un "rapporto solido" con gli Stati Uniti.