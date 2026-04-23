Ue: tutto pronto ad Agia Napa per cena leader, apre Zelensky

A breve, verso le 18 a Cipro (le 17 in Italia) i capi di Stato e di governo dell'Ue arriveranno ad Agia Napa, una località balneare sulla costa orientale di Cipro a meno di 20 km da Famagosta, città che di fatto appartiene alla Repubblica Turca di Cipro del Nord, entità statuale riconosciuta solo dalla Turchia, che di diritto fa parte della Repubblica di Cipro e, quindi, dell'Ue.

La scelta della presidenza di turno cipriota di tenere la cena dei leader proprio qui, a pochi chilometri dal confine con Cipro Nord, non è casuale: la frontiera tra la Cipro 'greca' e quella turca è un vero 'border', divisa dalla Green Line, una zona cuscinetto amministrata dall'Onu. Sulle colline che guardano verso la parte greco-cipriota, qua e là lungo il confine, spiccano grandi bandiere turche, disegnate sul terreno in modo da essere ben visibili a chilometri e chilometri di distanza.

La minaccia turca qui è molto sentita, tanto che il presidente cipriota Nikos Christodoulides ieri ha pubblicamente criticato l'ex presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, il quale, sempre via social, aveva rinfacciato a Ursula von der Leyen, che non ha mai amato, che la Turchia è un "alleato centrale" della Nato e un "partner chiave" per la gestione delle migrazioni.

La presidente della Commissione era reduce da una mezza gaffe: parlando durante un evento organizzato da Die Zeit, ha equiparato la Turchia, formalmente ancora candidata all'adesione all'Ue, alla Russia e alla Cina. La Turchia è 'fatale' nei rapporti (pessimi) tra Michel e von der Leyen, fin dall'ormai celebre incidente del sofà, o 'Sofagate', avvenuto nel 2021, quando il politico belga, con uno scatto felino, si precipitò a sedere di fianco al presidente Recep Tayyip Erdogan, lasciando von der Leyen sul divano da sola. Michel non si è lasciato sfuggire l'occasione per 'infilzare' la presidente tedesca.

"Caro Charles - ha scritto il presidente cipriota - visto che parli di doppi standard, permettimi di ricordarti che la Turchia ha invaso Cipro nel 1974 e occupa tuttora territorio europeo". Molti nell'Ue se lo dimenticano, ma il territorio di Cipro nord, per il diritto internazionale, è territorio dell'Unione ed è occupato dalla Turchia dal 1974. Ankara ha modificato, nei decenni, la composizione etnica della popolazione, favorendo l'immigrazione di turchi dell'Anatolia, che costituiscono ormai, considerando anche i discendenti, circa la metà della popolazione del nord.

I lavori dovrebbero iniziare verso le 19, con l'ormai usuale discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sarà presente fisicamente e non in videocollegamento. Oggi sono stati finalmente approvati, con mesi di ritardo sui tempi originariamente auspicati, sia il prestito da 90 mld di euro all'Ucraina per il 2026-27 sia il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in corso da ormai oltre quattro anni. Seguirà la cena tra i leader Ue (assente l'ungherese Viktor Orban, più probabilmente un altro leader, forse il cancelliere austriaco Christian Stocker, per ragioni familiari), che sarà focalizzata sulle guerre nel Medio Oriente, sulle conseguenze per l'Ue sul piano energetico e sull'articolo 42.7 del Tue, che prevede la mutua assistenza in caso di aggressione. Domani i leader si ritroveranno a Nicosia per parlare dell'Mff 2021-27, dopodiché, nel pomeriggio si riuniranno con gli omologhi di Siria, Egitto, Libano, Giordania e con il segretario del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il kuwaitiano Jasem Mohamed AlBudaiwi.