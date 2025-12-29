circle x black
Una donna gay a capo dei vigili del fuoco di New York, è lite Mamdani-Musk

L'attacco del miliardario: "Moriranno persone per questo, l'esperienza sul campo conta quando ci sono vite in gioco". La replica del sindaco eletto, che difende la nomina

Zohran Mamdani e Elon Musk - Afp
29 dicembre 2025 | 13.25
A pochi giorni dal suo insediamento ufficiale, allo scoccare della mezzanotte del nuovo anno, come sindaco di New York, Zohran Mamdani è già al centro di una lite mediatica con Elon Musk, che ha attaccato la nomina alla guida dei vigili del fuoco di New York di Lilian Bonsignore, che è stata responsabile dei servizi medici di emergenza del corpo dei pompieri.

"Moriranno persone per questo, l'esperienza sul campo conta quando ci sono vite in gioco", ha scritto il miliardario, ex consigliere di Donald Trump alla Casa Bianca, riferendosi a quella che definisce la poca esperienza di Bonsignore, che è la seconda donna, e la prima gay, nominata alla guida dei pompieri newyorkesi. Mamdani ha risposto a tono all'attacco: "L'esperienza infatti conta, per questo ho nominato la persona che da oltre 30 anni lavora per gli Emergency Medical Services, conoscete la forza che gestisce almeno il 70% delle chiamate che arrivano per i vigili del fuoco?", ha scritto su X il 34enne democratico socialista.

Al momento della sua nomina, il 23 dicembre scorso, Bonsignore ha detto che anche se non ha mai servito come vigile del fuoco "conosco il lavoro, so di cosa hanno bisogno e posso tradurre questo in un'amministrazione disposta all'ascolto". Inoltre ha detto che si batterà per ottenere la parità salariale tra vigili del fuoco e addetti ai servizi di emergenza che svolgono un lavoro "senza il quale la gente letteralmente non sopravvive".

