Vince un jackpot di 167,3 milioni di dollari, ma viene arrestato per guida in stato di ebbrezza. James Farthing, originario del Kentucky, negli Stati Uniti, ha riscosso il premio più alto della storia del proprio stato, diventando così di colpo milionario, ma da quel momento ha riscosso soltanto arresti.

Dopo aver vinto la lotteria lo scorso anno, Farthing, 51 anni, è stato arrestato per ben cinque volte, l'ultima a Georgetown, dopo che la polizia lo ha trovato ubriaco e addormentato in un'auto con il motore acceso parcheggiata nel parcheggio di un Walmart, secondo quanto riportato da WLEX. La macchina, una Mustang bianca, era ferma nel mezzo di un incrocio e gli agenti hanno ricevuto quindi una segnalazione, alle 3 del mattino, che indicava come si fosse parcheggiata davanti alla nota catena di supermercati.

Secondo quanto riportato nel verbale dell'ufficio dello sceriffo della contea di Scott, Farthing era solo e dormiva all'interno del veicolo. Inizialmente l'uomo non si è svegliato, con gli agenti che hanno dovuto bussare ripetutamente al finestrino dell'auto per fargli riprendere conoscenza. Quando è uscito dal veicolo, secondo quanto affermato dalle autorità, emanava un forte odore di alcol e marijuana, aveva gli occhi 'iniettati di sangue' e lacrimanti, parlava in modo confuso e faceva fatica a mantenere l'equilibrio.

Farthing ha dichiarato alla polizia che una donna lo aveva accompagnato in auto al parcheggio del Walmart e lo aveva lasciato lì, ma le riprese delle telecamere di sorveglianza non hanno mostrato nessuno uscire dalla Mustang dopo che questa era entrata nel parcheggio. L'uomo è stato giudicato quindi come "un pericolo per sé e per gli altri", poiché avrebbe potuto guidare in stato di ebbrezza. Ne è seguito quindi l'arresto, con l'accusa di ubriachezza molesta in luogo pubblico.