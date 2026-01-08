circle x black
Usa, affondo di Macron: "Aggressione neocoloniale, si stanno allontanando da alleati"

Il presidente francese e il no al "nuovo colonialismo" degli Stati Uniti di Trump, ma anche al "vassallaggio"

Emmanuel Macron - Afp
Emmanuel Macron - Afp
08 gennaio 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
Gli Stati Uniti "si stanno gradualmente allontanando" dagli alleati e "si stanno liberando dalle regole internazionali''. Intervenendo alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron lancia l'affondo agli Usa di Donald Trump, sottolineando che c'è ''un tentativo reale di dividersi il mondo'' tra ''le grandi potenze''.

Macron ha denunciato una crescente "aggressione neocoloniale" nelle relazioni diplomatiche, affermando che "le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente. Ci stiamo evolvendo in un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di dividere il mondo tra loro''.

No al "nuovo colonialismo" ma anche al "vassallaggio", le parole di Macron nel suo intervento all'Eliseo. “Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche la vassallaggio e il disfattismo - ha affermato -. Quello che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa è andato nella giusta direzione. Più autonomia strategica, meno dipendenza dagli Stati Uniti e dalla Cina". E poi, Macron è tornato a chiedere di "reinvestire nell'Onu, sarebbe assurdo non farlo".

