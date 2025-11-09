circle x black
Secondo quanto indicato da diverse fonti, senatori democratici si sono detti pronti ad approvare un pacchetto di misure di spesa e un finanziamento temporaneo

Usa, Axios: verso accordo per mettere fine a shutdown
09 novembre 2025 | 19.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Senatori democratici si sono detti pronti ad approvare un pacchetto di disegni di legge che potrebbe mettere fine allo shutdown. Lo hanno indicato diverse fonti ad Axios, secondo cui si tratta del più significativo passo verso un accordo bipartisan per la riapertura del governo federale dopo oltre un mese di stallo.

Almeno 10 senatori democratici, riferisce il sito, sarebbero pronti a sostenere la mozione procedurale per far avanzare un pacchetto di misure di spesa e un finanziamento temporaneo. L'intesa - secondo fonti di entrambi i parti - includerebbe anche un voto promesso a dicembre sull'estensione dei crediti fiscali previsti dall'Obamacare.

Tag
shutdown accordo bipartisan riapertura governo federale Obamacare
