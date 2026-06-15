Un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell'Aeronautica militare statunitense si è schiantato poco dopo il decollo dalla base di Edwards, a circa 160 chilometri a nord di Los Angeles. Lo ha reso noto la stessa Edwards Air Force Base attraverso un messaggio pubblicato sui social media.

BREAKING: Initial reports indicate a U.S. Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base. Emergency crews are responding to the scene. Details remain limited. pic.twitter.com/3NT4P06Mph — Breaking911 (@Breaking911) June 15, 2026

"Un B-52 Stratofortress dell'Air Force statunitense è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Edwards alle 11.20", si legge nella nota. "Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente sul posto e la situazione è ancora in evoluzione". Al momento non è chiaro se vi siano feriti o vittime nell'incidente.