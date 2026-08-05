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Usa, El-Sayed vince primarie Dem per il Senato in Michigan: chi è il progressista critico con Israele﻿

Importante vittoria per l'ala progressista del partito in primarie chiave per le chance del partito di riprendere il controllo della Camera alta del Congresso

Abdul El-Sayed - (Afp)
Abdul El-Sayed - (Afp)
05 agosto 2026 | 16.30
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

Abdul El-Sayed vincerà le primarie dei Democratici per il Senato in Michigan, secondo la Cnn, in quella che sarebbe una importante vittoria per l'ala progressista del partito in primarie chiave per le chance del partito di riprendere il controllo della Camera alta del Congresso.

Chi è Abdul El-Sayed, progressista critico con Israele

Abdul El-Sayed, medico e funzionario pubblico, è un Democratico dell'ala più progressista del partito ed è conosciuto anche per le sue posizioni critiche verso Israele. La sua nomina a candidato dei Dem per il Senato nel Michigan, contro Haley Stevens, membro del Congresso e sostenuta con decine di milioni di dollari da donazioni guidate dall'American Israel Public Affairs Committee (Aipac), rappresenta una sconfitta per gli interessi pro Israele, sottolinea al Jazeera.

El-Sayed, musulmano praticante, ha più volte definito la guerra di Israele contro Gaza un "genocidio" e ha detto che l'attuale governo israeliano è malvagio tanto quanto Hamas. Ha affermato che Israele è uno "Stato canaglia". Ha ripetutamente criticato gli aiuti finanziari che gli Usa erogano a Israele. E' stato accusato dai media vicini ai Repubblicani di legami con i Fratelli Musulmani, accuse mai provate e largamente ritenute calunniose. Una donazione di suo suocero, tra i fondatori di un'associazione musulmana considerata vicina ai Fratelli, è stata sfruttata di recente per ridare fiato alle accuse di vicinanza all'organizzazione.

Come spiega la Paul and Daisy Soros Fellowship for New Americans, una fondazione che aiuta giovani immigrati a studiare negli Usa (Paul Soros era il fratello maggiore del più noto George), El-Sayed è un medico, epidemiologo e funzionario pubblico. E' nato a Rochester Hills, un sobborgo di Detroit, nel Michigan, da due egiziani immigrati negli Usa per motivi di lavoro: suo padre in America si laureò in Ingegneria Meccanica e insegnò all'Università del Missouri, secondo un'inchiesta del Michigan Enjoyer. Sua madre si era laureata in Medicina in Egitto. Si sposarono ma nel 1988 divorziarono, quattro anni dopo la nascita di Abdul, che visse poi in Florida con il padre e la sua seconda moglie.

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Abdul el Sayed Cnn primarie Michigan Usa
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