Usa, bus turistico si ribalta dopo gita alle cascate del Niagara: 5 morti nello Stato di New York

L'autista si è distratto finendo fuori strada a 40 chilometri a est di Buffalo. A bordo c'erano 54 persone

23 agosto 2025 | 10.16
Redazione Adnkronos
È di cinque morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un autobus turistico nello Stato di New York, a circa 40 chilometri a est di Buffalo. A bordo viaggiavano 54 persone di ritorno a New York City dopo una gita alle cascate del Niagara.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione. Escluse invece sia l'ipotesi di un guasto meccanico sia quella di guida sotto l'effetto di alcol o droghe.

Le vittime sono di nazionalità indiana, cinese e filippina. Sei cittadini cinesi si trovavano sul bus: cinque hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi, mentre un sesto è stato sottoposto a intervento chirurgico. "L'autista è vivo e collabora con le indagini - ha dichiarato il maggiore Andre Ray - pensiamo di avere già un'idea chiara delle cause, ma stiamo verificando tutti i dettagli".

