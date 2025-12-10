circle x black
Usa, media: "Nuova strategia Trump prevede allontanamento Italia da Ue"

La versione estesa del documento visionata da Defense One: "Sostenere partiti favorevoli a sovranità e modi di vita europei tradizionali" purché filoamericani

Donald Trump - Afp
10 dicembre 2025 | 17.43
Redazione Adnkronos
Nella versione estesa della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti studiata dall'amministrazione Trump - non pubblicata dalla Casa Bianca ma visionata dalla rivista Defense One - l’Italia, insieme ad Austria, Polonia e Ungheria, viene indicata tra i Paesi con cui Washington dovrebbe "collaborare maggiormente" con l’obiettivo di "allontanarli" dall’Unione Europea.

Al fine di "rendere l'Europa di nuovo grande", il documento suggerisce inoltre che gli Stati Uniti dovrebbero sostenere "partiti, movimenti e figure culturali" favorevoli alla sovranità nazionale e alla difesa dei "modi di vita europei tradizionali", a condizione che rimangano filoamericani.

