Sarà un senatore repubblicano 91 anni, Chuck Grassley una delle figure chiave per l'agenda legislativa di Donald Trump. Da presidente della commissione Giustizia, infatti spetterà all'anziano repubblicano, entrato la prima volta in Senato prima ancora che nascesse il 40enne vice presidente JD Vance, gestire i dossier più delicati, e importanti dal punto di vista politico-ideologico, con cui il tycoon è ritornato alla Casa Bianca, dal profondo stravolgimento del sistema dell'immigrazione, alla lotta al 'deep state' all'interno dei dipartimenti al rafforzamento dei conservatori nelle corti federali.

Il dibattito sulla 'gerontocrazia' negli Usa

Secondo Politico, sono diversi gli esponenti, strateghi e lobbisti repubblicani che, in modo ovviamente riservato, si domandano se Grassley sia troppo vecchio per questo compito. Dubbi che rilanciano il dibattito in corso da un certo tempo a Washington sulla necessità di 'svecchiare' la leadership troppo avanzata.

Un dibattito che è stato centrale per il passo indietro dell'82enne Joe Biden in favore di Kamala Harris per le elezioni, anche se poi la 60enne democratica è stata sconfitta da Donald Trump, che con i suoi 78 anni, 7 mesi e 10 giorni si è insediato come il presidente più anziano della storia americana.

Al momento del suo insediamento Biden infatti aveva 78 anni e tre mesi. Con il giuramento di lunedì Trump si è ripreso in effetti il primato che aveva già conquistato con il primo mandato, quando si era insediato a 70 anni, un anno più vecchio di Ronald Reagan che giurò da 69anne per il suo primo mandato

Il dibattito sulla 'gerontocrazia' a Washington ha provocato negli ultimi anni un cambio di guardia ai vertici del Congresso: nel 2022 l'allora 82enne Nancy Pelosi lasciò al cinquantenne Hakeem Jeffries la leadership dei democratici della Camera, posizione che la due volte Speaker aveva tenuto per 20 anni. Lo scorso novembre ha poi lasciato la leadership dei repubblicani al Senato l'82enne Mitch McConnell, incarico tenuto per 18 anni, il più lungo mandato per un leader di un partito al Senato. Al suo posto è stato il 64enne John Thune.