circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, terremoto in Oregon: la scossa di magnitudo 6

Nessun allarme tsunami

Un sismografo
Un sismografo
16 gennaio 2026 | 07.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa dell'Oregon negli Stati Uniti. L'epicentro è stato localizzato al largo, lontano dalle zone abitate. L'United States Geological Survey (USGS) ha dichiarato che il sisma ha colpito alle 19:25 ora locale (4.25 in Italia), con epicentro situato a 186 miglia a ovest di Bandon, Oregon, e a circa 261 miglia (circa 420 km) a ovest di Salem, a una profondità di 4,4 miglia (circa 7 km).

Poche le segnalazioni della scossa, il che suggerisce che il terremoto potrebbe non essere stato avvertito in modo diffuso in tutta la regione.

Il National Tsunami Warning Center, parte della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), non ha emesso alcun allarme tsunami.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa oregon usa terremoto oggi oregon esteri news usa news
Vedi anche
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza