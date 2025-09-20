circle x black
Cerca nel sito
 

Stati Uniti, per stranieri arriva la 'Trump Gold Card' e una tassa da 100mila euro

Nuove disposizioni dal Presidente Usa per i lavoratori che vogliono stabilirsi nel Paese, così da incentivare l'assunzione di americani

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
20 settembre 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ordine esecutivo sulla "Gold Card" e una tassa annuale da 100.000 dollari su una categoria di visti che riguarda in particolare il settore tech. Sono tra le ultime mosse di Donald Trump. Il presidente ha firmato l'ordine esecutivo per introdurre la "Trump Gold Card", che consente - per un milione di dollari - ai cittadini stranieri di stabilirsi negli Usa. Nella presentazione, una card oro con l'immagine di Trump e, alle sue spalle, la Statua della Libertà.

Una "Platinum Card", che per ora non è ancora realtà, consentirebbe ai titolari - per cinque milioni dollari - di trascorrere negli Usa fino a 270 giorni ogni anno per cinque anni, senza dover pagare tasse Usa sui redditi all'estero.

Le novità sui visti interessano la categoria H1B, pensata per consentire alle aziende Usa di far arrivare negli Stati Uniti lavoratori stranieri specializzati, molti dall'India. Per Trump le aziende dovrebbero essere "molto felici" delle nuove norme. Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha spiegato che la tassa da 100.000 dollari sarà annuale, sostenendo scoraggerà le aziende statunitensi dall'assumere lavoratori stranieri che avrebbero poi bisogno di formazione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trump Gold Card visti lavoratori specializzati tassa 100.000 dollari
Vedi anche
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza