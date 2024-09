Case allagate, città al buio, strade sommerse. Nella notte in cui l'uragano Helene ha colpito duro gli Usa, in particolare la Florida settentrionale, il racconto per immagini trasmesso in tempo reale sui social da migliaia di utenti interessati dalla catastrofe fa paura. Si va dalle ondate da tonnellate d'acqua contro i vetri delle abitazioni alle strade vuote flagellate da piogge e raffiche di vento, alberi piegati, case scoperchiate e soccorsi in azione per salvare la popolazione di Florida e Georgia.

Just Sent to Me: This is a house in Venetian Isles St Petersburg… #Helene pic.twitter.com/g1SXanB8Ki — Storm Chaser Jaden Pappenheim 🌪 (@PappenheimWx) September 27, 2024

Scene di devastazione, cui si aggiungono i commenti dei tanti utenti spaventati e alle prese con il fenomeno meteo estremo che ha già provocato tre morti. "Tampa è completamente sott'acqua. Ecco il Tampa General Hospital che trattiene le acque alluvionali dell'uragano Helene con un recinto acquatico. Assurdo", scrivono, mostrando le immagini della palizzata realizzata per arginare il flusso.

Tampa is completely underwater. Here's Tampa General Hospital holding back the floodwaters from Hurricane Helene with an aquafence. Wild. pic.twitter.com/Cs3Jq7M5l3 — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 27, 2024

Non mancano le immagini realizzate all'interno delle abitazioni, testimonianza dei danni con i quali - una volta passato l'uragano - la popolazione dovrà fare i conti. Tra i video più popolari delle ultime ore, quelle di un uomo che racconta l'impatto della tempesta mentre riprende il salotto muovendosi in kayak.

NEW: Florida man Matthew Heller films himself in his kayak in his own living room as hurricane Helene intensifies.



Helene is currently a Category 4 storm and has caused widespread power outages, flooding & 140-mile-per-hour winds.pic.twitter.com/V83oJBomaK — Collin Rugg (@CollinRugg) September 27, 2024

"L'acqua ha iniziato a entrare intorno alle 2 del mattino" spiega l'uomo che ha lanciato la diretta streaming nella notte, che si dice preoccupato per le fondamenta della casa. "Ma siamo in Florida, qui non prendiamo nulla seriamente amico", scherza stemperando la tensione nella risposta a chi commenta "esci da lì, cosa stai facendo?".