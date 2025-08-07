circle x black
Vandalizzati a Parigi uffici compagnia aerea israeliana El Al

Frasi come 'Palestina Libera' e 'El Al compagnia aerea genocida' sono comparse sulla facciata e sul marciapiede antistante

07 agosto 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
L'ingresso degli uffici parigini della compagnia aerea nazionale israeliana El Al è stato vandalizzato nella notte con scritte anti-israeliane e vernice rossa. Frasi come 'Palestina Libera' e 'El Al compagnia aerea genocida' sono comparse sulla facciata e sul marciapiede antistante. Israele ha condannato duramente l'accaduto e chiesto alla comunità internazionale di reagire con decisione.

A denunciare l'accaduto è stata la stessa compagnia, secondo cui i fatti si sono verificati quando l'edificio era vuoto e nessuno dei dipendenti ha corso rischi. "Condanno questo atto barbarico e violento contro El Al. Mi aspetto che le autorità francesi identifichino i colpevoli e agiscano con fermezza", ha commentato su X la ministra israeliana dei Trasporti, Miri Regev, che ha poi accusato il presidente francese, Emmanuel Macron, di "fare regali a Hamas", in riferimento all'annuncio dell'Eliseo di voler riconoscere lo Stato di Palestina.

L'ambasciatore israeliano a Parigi, Joshua Zarka, si è recato sul posto e ha parlato di "un atto di terrorismo" mirato a "intimidire i dipendenti di El Al ed i cittadini israeliani, facendo percepire loro di non essere i benvenuti". "El Al espone con orgoglio la bandiera israeliana sulla coda dei propri aerei e condanna ogni forma di violenza, in particolare se motivata da antisemitismo", ha aggiunto la compagnia aerea.

L'episodio si inserisce in un contesto di tensione crescente nella capitale francese. A inizio giugno, diversi siti ebraici erano stati imbrattati con vernice verde. Tre cittadini serbi furono arrestati in relazione ai fatti con l'accusa di agire per conto di una potenza straniera, forse la Russia.

