circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, Dalla Costa (Cesvi): "Gente barricata in casa, situazione molto tesa"

"Le persone sperano in un cambiamento, troppo presto per dire cosa accadrà"

Venezuela - Afp
Venezuela - Afp
04 gennaio 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

''I movimenti sono ridotti al mimino'' e ''le persone sono barricate in casa perché la situazione è molto tesa'' dopo l'attacco americano al Venezuela e la conseguente cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. ''E' ancora troppo presto per dire cosa accadrà, la situazione è molto confusa'', ma ''la popolazione spera in un cambiamento'' e ''noi continuiamo ad assistere le persone ridotte allo stremo'' e quelle ''vittime di violenza'', anche ''nelle zone remote dove la situazione è devastante''. Lo ha spiegato alll'Adnkronos Marcelo Garcia Dalla Costa, Head of Grants & Programming Department dell'organizzazione umanitaria Cesvi, rientrato dal Venezuela in Italia a novembre. Già allora ''la tensione era altissima, si sapeva che qualcosa sarebbe successo e che poteva esserci un potenziale attacco, ma nessuno si immaginava questo'', racconta dopo aver sentito il personale locale di Cesvi.

''Molti di loro sono a Caracas, dove la situazione era tesa da settimane. Stanno tutti bene e per il momento continuano a portare avanti le attività dell'organizzazione e ad assistere le persone ridotte allo stremo, soprattutto nelle zone di confine'', afferma. ''Ora nel Paese ci sono restrizioni dei movimenti, anche tra uno stato e l'altro del Venezuela, gli spostamenti sono stati limitati al minimo e la frontiera con il Brasile è stata chiusa'', ha proseguito. ''I voli internazionali sono sospesi, anche quelli nazionali che erano stati garantiti fino a l'altro ieri oggi sono interrotti'', ha aggiunto.

''Il Venezuela versa in una crisi economica e sociale disastrosa'' ha proseguito Dalla Costa, secondo il quale dopo la ''conferma della vice presidente Rodriguez'' alla guida del Paese al posto di Maduro ''nel breve e nel medio periodo non ci saranno cambiamenti significativi''. Si tratta sempre di ''un Paese al collasso con la popolazione allo stremo'' e la dichiarazione del presidente americano Donald Trump secondo il quale gli Stati Uniti ''governeranno il Paese'' non è altro che ''una boutade, sulla carta non cambia niente''.

''Ormai da cinque anni la popolazione vive in una situazione disastrosa'', racconta il cooperante spiegando che ''il costo della vita è altissimo, enorme la svalutazione del bolivar venezuelano'' e ''il salario di un insegnante o di una persona che lavora in un ospedale non basta per sfamare la sua famiglia per una settimana''. Quindi ''la popolazione spera in un cambiamento, perché la situazione è devastante sul piano economico e sociale'', ma ''nessuno sa come possa avvenire questo cambiamento'', è ''troppo presto per fare ipotesi'', conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
venezuela Marcelo Garcia Dalla Costa
Vedi anche
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza