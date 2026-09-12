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Brics, Xi: "Dobbiamo respingere ogni forma di protezionismo"

Il presidente cinese ha invitato gli Stati membri "opporsi alle violazioni della sovranità di altri Paesi e all'ingerenza nei loro affari interni, e partecipare in modo costruttivo alla risoluzione delle questioni critiche"

Il presidente cinese Xi Jinping - (Afp)
Il presidente cinese Xi Jinping - (Afp)
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12 settembre 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
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Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato gli 11 Paesi membri dei Brics a "respingere ogni forma di protezionismo", intervenendo al vertice di Nuova Delhi a meno di due settimane dalla prevista visita a Washington. "Dobbiamo sostenere il sistema commerciale multilaterale che ha al centro l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e respingere ogni forma di protezionismo", ha dichiarato Xi, citato dall'agenzia ufficiale cinese Xinhua.

Xi ha poi invitato gli Stati membri "opporsi alle violazioni della sovranità di altri Paesi e all'ingerenza nei loro affari interni, e partecipare in modo costruttivo alla risoluzione delle questioni critiche".

Putin: "Serve impegno maggiore per pace e stabilità globale"

E' necessario ''un maggiore coinvolgimento dei paesi per garantire la pace e la stabilità sulla scena globale", ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al 18esimo summit dei Brics in corso a Nuova Delhi. ''L'intero sistema delle relazioni internazionali sta fallendo a causa delle azioni di alcuni Paesi che provocano conflitti e creano nuove zone di tensione'', ha sostenuto il leader del Cremlino.

"Lo scenario globale sta attraversando trasformazioni geopolitiche, geoeconomiche, tecnologiche e sociali davvero radicali. Molto sta cambiando: in primo luogo, si stanno trasformando lo stile di vita delle persone, il livello dell'assistenza sanitaria, la qualità dell'ambiente, la struttura della società e la mappa demografica del mondo", ha affermato Putin citato dalla Ria Novosti.

Dichiarazione finale

Rafforzare la sicurezza energetica, contrastare le sanzioni unilaterali, impegnarsi per la soluzione dei conflitti partendo dalle cause che li hanno provocati, quanto si legge nella dichiarazione congiunta. Nel testo finale i Brics hanno anche espresso la loro preoccupazione per i crescenti rischi di un conflitto nucleare e in quest'ottica hanno rivolto un appello al disarmo, al controllo degli armamenti e alla non proliferazione.

Le nazioni Brics hanno anche espresso profonda preoccupazione per l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e in Asia occidentale e hanno rivolto un appello alla massima moderazione per prevenire un'ulteriore escalation. I Brics hanno anche sollecitato la ''protezione dei civili e delle infrastrutture civili'' e chiesto un maggiore ricorso al ''dialogo e alla diplomazia per raggiungere pace, sicurezza stabilità internazionali in un contesto di crescente polarizzazione e sfiducia''.

La dichiarazione congiunta sottolinea anche la necessità di mantenere il regolare flusso del commercio globale, delle catene di approvvigionamento e dell'energia. I Brics hanno anche espresso preoccupazione per gli attacchi deliberati contro le infrastrutture civili e gli impianti nucleari pacifici che sono salvaguardati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), sottolineando che la sicurezza nucleare, la protezione e le salvaguardie devono essere rispettate, anche durante i conflitti armati.

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Brics protezionismo sistema commerciale multilaterale
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