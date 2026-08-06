Davanti al tribunale Gillespie si è dichiarato colpevole di aver causato disturbo all'interno di una struttura del Servizio sanitario nazionale (NHS) senza una valida giustificazione e di essersi rifiutato di lasciare l'ospedale nonostante l'ordine della polizia

Immagina di arrivare in ospedale e trovare ad accoglierti la morte. E' quello che è successo al Ysbyty Glan Clwyd, nel nord del Galles, dove pazienti, visitatori e personale medico per diversi minuti hanno alzato lo sguardo vedendo una figura vestita come il Triste Mietitore immobile sul tetto dell'edificio, con in mano quello che appariva come un lungo coltello.

Protagonista dell'episodio, avvenuto il 6 giugno a St Asaph, nel Denbighshire, è Leon Gillespie, di Deganwy. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco del Galles del Nord. L'uomo è rimasto sul tetto per circa 50 minuti prima di essere fermato dagli agenti.

Davanti al tribunale Gillespie si è dichiarato colpevole di aver causato disturbo all'interno di una struttura del Servizio sanitario nazionale (NHS) senza una valida giustificazione e di essersi rifiutato di lasciare l'ospedale nonostante l'ordine della polizia. Non è stata fornita alcuna spiegazione sul gesto. Durante il procedimento il suo costume è stato descritto anche come simile a quello di un "corvo".

L'azienda sanitaria Betsi Cadwaladr University Health Board, che gestisce l'ospedale, ha ribadito la propria politica di "tolleranza zero" nei confronti di comportamenti aggressivi o molesti all'interno delle strutture ospedaliere.

Il 26enne ha inoltre ammesso due distinti episodi di furto: il primo, relativo al furto di cibo e lettiera per gatti da un negozio di animali a Llandudno, e il secondo riguardante alimenti e bevande sottratti a un supermercato Sainsbury's. Il tribunale gli ha imposto il pagamento di un risarcimento di 50 sterline, oltre a multe e spese processuali, compresa una sanzione di 200 sterline per il disturbo arrecato all'ospedale.