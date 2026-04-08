Viaggia gratis in Europa: candidature aperte per 40mila pass treno DiscoverEU

La Commissione Europea apre oggi le candidature per una nuova edizione di DiscoverEu, che offre a migliaia di giovani di 18 anni la possibilità di esplorare l'Europa in treno, gratuitamente. L'invito si apre oggi alle 12, ora italiana, e si chiude il 22 aprile 2026 alle 12, in vista dell'avvio della Settimana europea della gioventù 2026.

Sono disponibili in tutto, informa la Commissione in una nota, 40mila pass di viaggio. I vincitori potranno salire a bordo dei treni in Europa per un massimo di 30 giorni tra il primo luglio 2026 e il 30 settembre 2027. I giovani nati tra il primo luglio 2007 e il 30 giugno 2008 possono candidarsi, compilando un quiz con cinque domande sull'Ue e un'altra domanda sul portale europeo per i giovani.

La Commissione offrirà tessere di viaggio ai richiedenti in base alla graduatoria stilata in base ai risultati del quiz, fino al limite dei biglietti disponibili.

L'invito è aperto ai candidati dell'Unione Europea e dei Paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. I possessori di biglietti possono pianificare i propri percorsi o ispirarsi a quelli suggeriti, come l'itinerario culturale DiscoverEu, che combina varie destinazioni culturali con l'occhio all'architettura, alla musica, alle belle arti, al teatro, alla moda e al design.

Oltre al pass di viaggio, i partecipanti riceveranno una carta sconto con decine di migliaia di sconti su trasporti pubblici, cultura, alloggio, cibo, sport e altri servizi nei Paesi ammissibili. Possono inoltre accedere alle riunioni informative pre-partenza e ai meet-up DiscoverEu, in cui i partecipanti possono incontrare altri viaggiatori e conoscere meglio l'Ue, spiega la Commissione.

DiscoverEu fornisce un sostegno ulteriore ai partecipanti con disabilità, malattie o meno abbienti, inclusa la possibilità di viaggiare con gli accompagnatori o l'accesso a finanziamenti supplementari attraverso l'azione DiscoverEu per l'inclusione. Anche se il programma incoraggia i viaggi in treno, sono disponibili soluzioni speciali per i giovani delle isole, delle regioni ultraperiferiche, dei Paesi e territori d'oltremare e delle zone remote.

La Commissione ha lanciato DiscoverEu nel giugno 2018, su richiesta del Parlamento Europeo. L'iniziativa ha permesso ai giovani di comprendere meglio le altre culture e la storia europea e di migliorare le loro competenze linguistiche. Fa parte del programma Erasmus+ 2021-2027.

Dal 2018, oltre 1,9 milioni di candidati hanno presentato domanda per 431.931 pass di viaggio disponibili. Nell'ultimo sondaggio post-viaggio, il 72% dei partecipanti ha dichiarato di aver viaggiato per la prima volta fuori dal proprio Paese di residenza in treno. Oltre due terzi hanno dichiarato che non sarebbero stati in grado di finanziare il loro pass di viaggio senza DiscoverEu.