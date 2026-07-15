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Von der Leyen a Kiev: nuove iniziative Ue per l'industria della difesa

Ursula von der Leyen a Kiev annuncia nuove iniziative Ue per integrare l'industria della difesa e produrre di più. La visita rafforza la cooperazione Ucraina-Ue.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante una recente visita a Kiev - Fotogramma/Ipa
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante una recente visita a Kiev - Fotogramma/Ipa
15 luglio 2026 | 09.19
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata stamania a Kiev per l'undicesima visita da quando l'Ucraina è stata invasa su larga scala dalla Russia.

"È un momento speciale - dice von der Leyen via social - l'Ucraina ha acquisito una forte spinta militare. La situazione sta cambiando. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. In questo modo potremo produrre di più e più velocemente. Discuteremo anche dell'adesione e dei preparativi per quest'inverno"

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Ucraina Ursula von der Leyen industria difesa Ue Ue
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