Von der Leyen a Kiev: nuove iniziative Ue per l'industria della difesa

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata stamania a Kiev per l'undicesima visita da quando l'Ucraina è stata invasa su larga scala dalla Russia.

"È un momento speciale - dice von der Leyen via social - l'Ucraina ha acquisito una forte spinta militare. La situazione sta cambiando. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. In questo modo potremo produrre di più e più velocemente. Discuteremo anche dell'adesione e dei preparativi per quest'inverno"