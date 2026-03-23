Von der Leyen a Sydney, firmerà accordo commerciale Ue-Australia

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è arrivata oggi in Australia per una visita di tre giorni volta a finalizzare un accordo di libero scambio, nonostante le proteste degli agricoltori europei, già irritati dall'accordo con il Mercosur. "Questo accordo eliminerà i dazi doganali sulla maggior parte degli scambi commerciali tra l'Ue e l'Australia e potrebbe incrementare il Pil europeo di 4 miliardi di euro entro il 2030", ha dichiarato la presidente della Commissione in un articolo di opinione pubblicato su diversi quotidiani europei, tra cui Ouest-France.

Von der Leyen ha sottolineato il ruolo strategico dell'Australia nelle materie prime critiche, in particolare il litio, essenziale per la produzione di batterie per veicoli elettrici, tra le altre cose. La presidente della Commissione Europea, tuttavia, non ha fornito dettagli sui prodotti agricoli, come carne bovina, ovina e zucchero, che sono al centro della controversia tra Bruxelles e Canberra in merito a questo accordo.

La sua presenza in Australia è accompagnata dal commissario europeo per il Commercio, Maroš Šefčovič, il che fa ben sperare nella possibilità di raggiungere un accordo di libero scambio. Dopo l'atterraggio a Sydney, la presidente della Commissione Europea si recherà a Canberra per incontrare il primo ministro Anthony Albanese e tenere un discorso al Parlamento.

L'Unione Europea è il terzo partner commerciale bilaterale dell'Australia e la seconda fonte di investimenti esteri. Le due parti devono, in particolare, trovare un terreno comune per migliorare l'accesso al mercato europeo per la carne ovina e bovina australiana, un punto di forte disaccordo. L'Australia ha già espresso la propria disponibilità a rimuovere un dazio sulle auto di lusso europee, in cambio di un migliore accesso al mercato agricolo europeo

La Cina è il principale mercato per le esportazioni australiane e gli Stati Uniti la principale fonte di investimenti. Tuttavia, Canberra ha aumentato gli sforzi per diversificare le proprie esportazioni, da quando una disputa con Pechino nel 2020 ha bloccato l'export verso il colosso asiatico per diversi anni.

Il ministro del Commercio australiano Don Farrell ha dichiarato la scorsa settimana a Sky News Australia che un accordo con l'Ue farebbe risparmiare all'Australia 10 miliardi di dollari australiani (6,1 miliardi di euro) in scambi commerciali. "Potrebbero diventare il nostro secondo partner commerciale, se riuscissimo a finalizzare l'accordo e dobbiamo solo superare questi ultimi ostacoli", ha affermato Farrell.

Nelle ultime settimane, i negoziati sulle quote di esenzione doganale per la carne bovina australiana importata si sono arenati. L'Ue non era disposta a superare le 30mila tonnellate, mentre l'Australia ne richiedeva 40mila all'anno. Bruxelles spera di evitare un'ulteriore reazione negativa da parte degli agricoltori, già irritati dall'accordo commerciale firmato a metà gennaio con i Paesi del Mercosur latinoamericano. La Copa-Cogeca, che rappresenta i principali sindacati agricoli europei, ha alzato la voce riguardo ai negoziati con l'Australia.

Per quanto riguarda carne bovina, ovina e zucchero, "la concessione di agevolazioni sproporzionate rischia di danneggiare gli agricoltori europei, distorcere i mercati e indebolire il consolidato impegno dell'Ue per elevati standard produttivi", ha avvertito l'associazione agricola in un comunicato.

"L'agricoltura non può essere, ancora una volta, usata come merce di scambio a vantaggio di altri settori", ha sottolineato il suo presidente, Massimiliano Giansanti. Di fronte alla forte concorrenza della Cina e ai dazi doganali degli Stati Uniti, l'Unione Europea sta perseguendo una politica di diversificazione dei suoi partner commerciali.

Dopo l'intesa con i Paesi del Mercosur, von der Leyen ha siglato un accordo commerciale anche con l'India alla fine di gennaio. Nei colloqui in Australia, la presidente della Commissione Europea dovrebbe affrontare anche la questione della guerra in Medio Oriente e l'impennata dei prezzi del petrolio. In Australia, fortemente dipendente dalle importazioni di carburante, i prezzi alla pompa sono raddoppiati in media.