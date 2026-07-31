circle x black
Cerca nel sito
 

Von der Leyen su Ceuta: stop immediato ai migranti e rimpatri rapidi

Von der Leyen chiede stop immediato agli attraversamenti di migranti a Ceuta e rimpatri rapidi, confidando nella partnership con il Marocco per la gestione della frontiera UE.

Migranti arrivano a Ceuta a nuoto dal Marocco - Fotogramma /Ipa
Migranti arrivano a Ceuta a nuoto dal Marocco - Fotogramma /Ipa
31 luglio 2026 | 13.09
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Gli attraversamenti della frontiera Ue a Ceuta devono "cessare immediatamente" e i rimpatri devono essere "rapidi". Lo dice via social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a proposito del picco di arrivi nella exclave spagnola sulla costa nordafricana, che sta vivendo una crisi peggiore di quella del 2021. Von der Leyen sottolinea anche di confidare nel rapporto con il Marocco, Paese che detiene la chiave dei flussi migratori verso la Penisola Iberica.

"Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili - dice la presidente - non possiamo permettere a nessuno di venire nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. Gli attraversamenti pericolosi devono cessare immediatamente. Le reti del contrabbando devono essere smantellate. E i rimpatri devono essere rapidi, come consentito dalle nostre regole".

"Ho incaricato due commissari di aiutarmi a controllare la situazione - aggiunge von der Leyen - Magnus Brunner sta già lavorando a stretto contatto con la Spagna ed è pronto a raggiungere i punti critici. Lavorerà su un ulteriore supporto operativo alla Spagna, anche attraverso Frontex. Dubrava Suica è in contatto con la sua controparte marocchina (non l'Alta Rappresentante Kaja Kallas, ndr). Sono fiduciosa che il nostro stretto partenariato con il Marocco contribuirà a produrre risultati concreti", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ceuta crisi Ceuta Marocco Spagna Ursula von der Leyen Ue migranti
Vedi anche
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video
AdnTalks, Morelli: "Safe non è negativo ma valutare costo degli interessi" - Video
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza