William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse

Il presidente degli Stati Uniti e la moglie Melania al castello

William e Kate - Fotogramma /Ipa
William e Kate - Fotogramma /Ipa
17 settembre 2025 | 12.34
Redazione Adnkronos
Saranno il principe William e la principessa Kate ad accogliere fra poco a Windsor il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania. Lo scrive la Bbc. L'atmosfera, nella cittadina a ovest di Londra dove al momento sta piovendo, non è così vivace come ci si aspetterebbe: ci sono bandiere che sventolano assieme allo stendardo sul castello, a indicare che il re è presente. Ma finora la folla più numerosa è quella dei giornalisti e delle file di tende per le troupe televisive provenienti da tutto il mondo.

Ciò che manca è la folla - scrive l'emittente britannica - Forse perché, con la visita che si svolge a porte chiuse, non c'è molto da vedere per il pubblico. Trump ha trascorso la notte a Winfield House, la residenza dell'ambasciatore statunitense nel centro di Londra. Dovrebbe lasciare la capitale più tardi per dirigersi a Windsor e incontrare il re.

