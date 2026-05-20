Tragedia al Royal Windsor Horse Show, dove una soldatessa è morta in seguito a una caduta da cavallo mentre era impegnata con la King’s Troop, Royal Horse Artillery. La vittima è la caporale Ciara Sullivan, 24 anni, definita dal suo ufficiale comandante una "cavallerizza eccezionale" dotata di un'energia contagiosa. L’incidente si è verificato dopo l’uscita dall’arena, intorno alle 19 di venerdì scorso, e la giovane militare è deceduta sul posto nonostante i tempestivi soccorsi, secondo quanto riferito dalla polizia del Thames Valley.

Un portavoce di Buckingham Palace ha riferito che il re è rimasto "profondamente scioccato e rattristato" nell'apprendere della sua morte e che si sarebbe messo in contatto con la famiglia per porgere le sue condoglianze. "Sebbene Sua Maestà e altri membri della famiglia reale fossero presenti nell'arena al momento dell'incidente, non sono stati informati della gravità della situazione se non in un secondo momento".

Chi era Ciara Sullivan

La Sullivan è stata impiegata ai funerali di stato della regina Elisabetta nel 2022 e all'incoronazione di Carlo e Camilla l'anno successivo. Il suo comandante ha dichiarato in un tributo diffuso dal Ministero della Difesa: "Il caporale Ciara Sullivan, 'Sully' per gli amici, è stata per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di servire al suo fianco, una luce splendente in qualsiasi ambiente entrasse". È stata elogiata come "una soldatessa eccezionale e un modello da seguire per molti dei suoi colleghi".

La "soldatessa di immensa professionalità" era un'abile calciatrice e si impegnava al massimo in palestra, coinvolgendo "silenziosamente" anche gli altri. "Il suo paziente metodo di allenamento ha aiutato molti artiglieri a cavallo dell'unità a realizzare il loro potenziale." John Healey, ministro della Difesa britannico, ha descritto la Sullivan come una "brillante giovane soldatessa che ha servito la nostra nazione con dedizione. Siamo tutti profondamente scioccati e rattristati dalla sua morte".