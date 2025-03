X oggi è down, con problemi per gli utenti. Per Elon Musk, proprietario del social, si tratta di un "massiccio cyberattacco".

"C'è stato e c'è ancora un massiccio attacco contro X. Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo attacco è stato compiuto con molte risorse. E' coinvolto un gruppo esteso e coordinato e/o un paese. Stiamo indagando....", scrive in un post.

X si è fermato stamattina per circa un'ora e funziona a singhiozzo anche nel pomeriggio con il boom di segnalazioni registrate da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Per gli utenti che accedono dall’app attraverso lo smartphone, impossibile aggiornare la time line e accedere quindi al feed in tempo reale.

Lo stop di X è un ‘evento’, considerato che tradizionalmente l’ex Twitter è sempre stato il rifugio per gli utenti quando si sono verificati problemi a WhatsApp, Instagram e Facebook.

Già questa mattina il social aveva registrato circa un'ora di stop a partire dalle 10.15. Secondo migliaia di segnalazioni giunte al sito Downdetector infatti, agli utenti - sia italiani che a livello globale - risultava impossibile accedere alla piattaforma di Elon Musk sia via app che da desktop. Problema poi rientrato poco più di un'ora più tardi.

Se non sono ancora chiari i motivo del down, è certo che a riscontrare maggiori difficoltà sono stati gli utenti dell'app, autori del 59% delle segnalazioni al sito specializzato.