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Arabia Saudita, attaccato distretto finanziario di Riad: danneggiata la torre Aramco

La struttura è stata colpita dalla caduta di detriti dopo un'operazione di intercettazione di missili. Non si registrano vittime né feriti. Houthi: "Almeno 33 morti negli attacchi sauditi"

Sede di Saudi Aramco
Sede di Saudi Aramco
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08 novembre 2026 | 12.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un attacco contro Riad ha provocato danni a un edificio amministrativo di Saudi Aramco, il colosso petrolifero statale dell'Arabia Saudita. La struttura, situata nel King Abdullah Financial District (KAFD), è stata colpita dalla caduta di detriti dopo un'operazione di intercettazione di missili. Non si registrano vittime né feriti, secondo quanto confermato dal ministero dell'Energia saudita.

In precedenza, diversi media israeliani avevano ripreso le informazioni diffuse da Reuters, citando testimonianze secondo cui alcune finestre della Aramco Tower, uno degli edifici più alti del distretto finanziario della capitale, erano andate distrutte su diversi piani. Il ministero ha parlato di danni limitati.

L'episodio arriva dopo l'annuncio della coalizione a guida saudita di aver intercettato missili lanciati dagli Houthi, il gruppo ribelle yemenita alleato dell'Iran.

Le testimonianze

Secondo quanto riferito da fonti locali all'agenzia Afp, l'attacco ha interessato il distretto finanziario della capitale saudita. "La torre Aramco nel Kafd è stata presa di mira, questo è certo", ha affermato un testimone, riferendosi al King Abdullah Financial District. Altri due testimoni hanno confermato di aver visto danni alla struttura.

Saudi Aramco, compagnia nazionale saudita degli idrocarburi, è uno dei maggiori gruppi energetici e chimici a livello mondiale.

Gli Houthi denunciano 33 morti nei raid sauditi

Sul fronte yemenita, gli Houthi hanno riferito che 33 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in attacchi della coalizione a guida saudita nella provincia di Sana'a.

Secondo Anees Alasbahi, portavoce del ministero della Salute controllato dagli Houthi, i raid hanno colpito il villaggio di Al-Shariya, a est della capitale yemenita.

In un messaggio pubblicato su X, Alasbahi ha fornito anche un bilancio delle vittime: "Secondo i dati quasi definitivi, tra i morti figurano 12 uomini, 8 donne e 13 bambini, mentre tra i feriti vi sono 16 uomini, 10 donne e 13 bambini".

L'agenzia di stampa Houthi Saba ha riferito che le operazioni di recupero sotto le macerie sono ancora in corso e ha denunciato che "gli aerei hanno preso di mira i soccorritori con due attacchi".

Le Nazioni Unite riferiscono che, dalla ripresa dei combattimenti nel Paese, sono state uccise oltre 1.600 persone e più di 300mila sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Le informazioni sul bilancio delle vittime in Yemen sono state diffuse dalle autorità Houthi e non costituiscono, al momento, una verifica indipendente.

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