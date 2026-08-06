Gli Houthi dello Yemen, che da anni l'Iran è accusato di sostenere, affermano di aver utilizzato "un gran numero di missili balistici e droni" in attacchi contro obiettivi militari nelle zone di Ruwaik, Al-Abr e Al Thaniyah e altre basi. Nella rivendicazione di attacchi nelle regioni di Marib e Hadramout diffusa dal portavoce degli Houthi, Yahya Saree, si parla dell'"operazione militare su vasta scala e mirata" che ha portato a "distruzione e incendi in un gran numero" di obiettivi militari nell'est dello Yemen e di "centinaia" di vittime tra morti e feriti fra "mercenari nemici sauditi".

Nella dichiarazione gli Houthi affermano di aver preso di mira obiettivi governativi in risposta a un presunto potenziamento militare da parte dell'Arabia Saudita, che sostiene le forze governative yemenite. L'accusa alla monarchia del Golfo è aver predisposto un "massiccio rafforzamento militare" in preparazione di operazioni. "Pertanto - si legge - le nostre forze armate hanno condotto un'operazione militare su vasta scala e mirata prendendo di mira concentrazioni di truppe nemiche saudite".

La tv satellitare al-Arabiya, di proprietà saudita, ha riferito - citando fonti militari - un bilancio secondo cui si conterebbero almeno 45 morti tra le forze del governo yemenita a causa degli attacchi degli Houthi contro siti militari nelle province di Marib e Hadramout. Al-Jazeera ha invece rilanciato notizie dei media locali parlando di almeno 30 morti in attacchi nelle due province. Fonti mediche citate dall'agenzia Afp parlano di 38 caduti e 29 feriti tra i militari yemeniti.

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La condanna degli Usa

"I vili attacchi degli Houthi, sostenuti dall'Iran, costituiscono un altro esempio del loro terrorismo contro gli yemeniti", si legge in una dichiarazione diffusa sull'account X dell'ambasciata Usa in Yemen. "La missione degli Stati Uniti in Yemen esprime le sue condoglianze alle famiglie dei coraggiosi soldati yemeniti uccisi oggi a Hadramout e Marib", prosegue la dichiarazione, con l'augurio di pronta guarigione ai feriti.