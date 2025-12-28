Un'inchiesta sulle attività commerciali gestite in Minnesota da cittadini originari della Somalia diventa un caso su X e su YouTube. L'indagine del 23enne youtuber Nick Shirley, assistito da un cittadino - David - che ha individuato dati relativi a fondi statali, accende i riflettori sui settori del childcare e del welfare finanziato dallo stato. In una clip di 42 minuti, Shirley condensa una serie di sopralluoghi presso presunti asili e centri di assistenza, tutti a quanto pare gestiti da cittadini di origine somala.

I documenti in possesso del giovane mostrano che le strutture hanno ricevuto per anni fondi milionari: si tratta di centri per l'infanzia che dovrebbero accogliere decine di bambini, ma in un giorno feriale le strutture sono deserte. Lo stesso accade in numerosi centri che dovrebbero fornire assistenza sanitaria: sono chiusi o non attivi. Alla fine della giornata, Shirley afferma che le presunte frodi documentate ammontano a oltre 110 milioni di dollari.

L'inchiesta rimbalza da un profilo all'altro, colleziona milioni di visualizzazioni e diventa un clamoroso caso online. "Questo ragazzo ha prodotto giornalismo utile più di tutti i vincitori del premio Pulitzer 2024", scrive il vicepresidente JD Vance.

Elon Musk dedica al tema diversi post sul suo social X: "Queste frodi sono solo la punta dell'iceberg", dice il magnate puntando il dito contro il governatore del Minnesota, il democratico Tim Walz, candidato alla vicepresidenza nel ticket con Kamala Harris nelle elezioni 2024.

🚨 Here is the full 42 minutes of my crew and I exposing Minnesota fraud, this might be my most important work yet. We uncovered over $110,000,000 in ONE day. Like it and share it around like wildfire! Its time to hold these corrupt politicians and fraudsters accountable



We ALL… pic.twitter.com/E3Penx2o7a — Nick shirley (@nickshirleyy) December 26, 2025

Ora dopo ora, mentre le visualizzazioni crescono a ritmo forsennato, arrivano post di senatori e deputati. Si esprime anche Donald Trump jr, figlio del presidente degli Stati Uniti: "Se non l'avete ancora visto, guardatelo. Tutto", scrive rilanciando la videoinchiesta. "Sappiate che questo è ciò che i giornalisti dovrebbero fare, ma nessuno nei media mainstream si prenderà la briga di guardare, figuriamoci di pubblicarlo. Questo è ciò che stanno facendo al vostro Paese con i soldi delle vostre tasse", scrive. La prima risposta di un utente sintetizza l'umore generale: "Amico, tuo padre è il presidente. Digli di fare qualcosa".