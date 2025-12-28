circle x black
Cerca nel sito
 

Youtuber 'inguaia' governatore del Minnesota, boom inchiesta su fondi a cittadini Somalia

Il 23enne Nick Shirley colleziona milioni di views: "Frodi per 110 milioni di dollari in Minnesota"

Nick Shirley
Nick Shirley
28 dicembre 2025 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un'inchiesta sulle attività commerciali gestite in Minnesota da cittadini originari della Somalia diventa un caso su X e su YouTube. L'indagine del 23enne youtuber Nick Shirley, assistito da un cittadino - David - che ha individuato dati relativi a fondi statali, accende i riflettori sui settori del childcare e del welfare finanziato dallo stato. In una clip di 42 minuti, Shirley condensa una serie di sopralluoghi presso presunti asili e centri di assistenza, tutti a quanto pare gestiti da cittadini di origine somala.

I documenti in possesso del giovane mostrano che le strutture hanno ricevuto per anni fondi milionari: si tratta di centri per l'infanzia che dovrebbero accogliere decine di bambini, ma in un giorno feriale le strutture sono deserte. Lo stesso accade in numerosi centri che dovrebbero fornire assistenza sanitaria: sono chiusi o non attivi. Alla fine della giornata, Shirley afferma che le presunte frodi documentate ammontano a oltre 110 milioni di dollari.

L'inchiesta rimbalza da un profilo all'altro, colleziona milioni di visualizzazioni e diventa un clamoroso caso online. "Questo ragazzo ha prodotto giornalismo utile più di tutti i vincitori del premio Pulitzer 2024", scrive il vicepresidente JD Vance.

Elon Musk dedica al tema diversi post sul suo social X: "Queste frodi sono solo la punta dell'iceberg", dice il magnate puntando il dito contro il governatore del Minnesota, il democratico Tim Walz, candidato alla vicepresidenza nel ticket con Kamala Harris nelle elezioni 2024.

Ora dopo ora, mentre le visualizzazioni crescono a ritmo forsennato, arrivano post di senatori e deputati. Si esprime anche Donald Trump jr, figlio del presidente degli Stati Uniti: "Se non l'avete ancora visto, guardatelo. Tutto", scrive rilanciando la videoinchiesta. "Sappiate che questo è ciò che i giornalisti dovrebbero fare, ma nessuno nei media mainstream si prenderà la briga di guardare, figuriamoci di pubblicarlo. Questo è ciò che stanno facendo al vostro Paese con i soldi delle vostre tasse", scrive. La prima risposta di un utente sintetizza l'umore generale: "Amico, tuo padre è il presidente. Digli di fare qualcosa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
minnesota somalia nick shirley
Vedi anche
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza