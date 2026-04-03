Riprendono i negoziati per la pace in Ucraina? Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver invitato nella capitale ucraina gli emissari statunitensi incaricati dei negoziati, nel tentativo di riavviare il dialogo con Mosca sul conflitto in Ucraina, interrotto dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente. Le dichiarazioni sono state pronunciate a un gruppo ristretto di giornalisti, tra cui l’Afp.

"Ho invitato la delegazione americana incaricata dei negoziati a Kiev. La delegazione farà tutto il possibile, nelle condizioni attuali e durante la guerra con l’Iran, per venire a Kiev", ha affermato Zelensky, delineando un possibile nuovo formato di contatti, "si tratta di un’opzione alternativa per una riunione trilaterale a livello di gruppi tecnici: il gruppo americano può venire da noi e poi, dopo, recarsi a Mosca".

Mosca lancia 500 missili e droni

Intanto continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. "Quasi cinquecento droni e missili da crociera hanno attaccato l'Ucraina", ha denunciato su X il ministro degli Esteri di Kiev, Andrii Sybiha, precisando che "almeno una persona è stata uccisa e altre ferite" negli attacchi.

"A Obukhiv", ha scritto il capo della diplomazia ucraina, "un drone si è schiantato contro un edificio residenziale. La Russia terrorista colpisce deliberatamente in pieno giorno, per massimizzare le vittime civili e i danni".

"È così che Mosca risponde alle proposte di cessate il fuoco pasquale dell'Ucraina: con attacchi brutali. I terroristi russi rifiutano la diplomazia e gli sforzi di pace. Devono ricevere le forti risposte che meritano", ha concluso.

Colloquio Papa-Zelensky

"Nella mattinata di oggi si è svolto un colloquio telefonico tra il Santo Padre Leone XIV e Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina. Nel cordiale colloquio", ha informato il Vaticano, "il Santo Padre ha formulato voti augurali in occasione delle festività pasquali, ribadendo la Sua vicinanza al popolo ucraino".

"Ci si è quindi soffermati sulla situazione umanitaria, ribadendo l’urgenza di assicurare gli aiuti necessari alla popolazione provata dal conflitto. Si è altresì fatto riferimento agli sforzi volti a favorire iniziative di carattere umanitario, specialmente per quanto riguarda la liberazione dei prigionieri. Infine è stato rinnovato l’auspicio che, con l’impegno e il concorso della comunità internazionale, si possa giungere quanto prima alla cessazione delle ostilità e a una pace giusta e duratura”, ha spiegato il Vaticano.