All'asta bottiglia Dom Pérignon del matrimonio di Carlo e Diana

In vendita lo champagne del royal wedding del 1981

Il matrimonio di Carlo e Diana - (Ipa)
26 novembre 2025 | 12.27
Redazione Adnkronos
Una bottiglia di champagne unica nel suo genere, risalente al matrimonio del 1981 tra il futuro re Carlo III (all'epoca principe di Galles) e Lady Diana Spencer, sarà messa in vendita dalla casa d'aste danese Bruun Rasmussen giovedì 11 dicembre. La coppia reale si sposò il 29 luglio 1981, in una cerimonia nella Cattedrale di San Paolo a Londra, seguita da un lussuoso ricevimento a Buckingham Palace.

La Dom Pérignon Vintage 1961 in edizione limitata fu prodotta appositamente per le nozze che catturarono l'attenzione mondiale. Le bottiglie furono sboccate nel 1981 e portano un'etichetta commemorativa del matrimonio. Si stima che la bottiglia di champagne possa raggiungere tra i 67.000 e gli 80.000 euro durante un'asta dal vivo presso la sede di Lyngby della casa d'aste danese, poco fuori Copenaghen.

"Il Dom Pérignon Vintage 1961 è una delle annate più ambite di Dom Pérignon. Questa edizione speciale è stata prodotta in quantità estremamente limitate ed esclusivamente per i festeggiamenti ufficiali e per alcuni ospiti selezionati del matrimonio reale", ha dichiarato in un comunicato Thomas Rosendahl, responsabile del dipartimento vini di Bruun Rasmussen. "È uno champagne creato per una storica occasione reale, il che lo rende straordinariamente raro. Rappresenta non solo un’annata di Dom Pérignon molto prestigiosa, ma anche un pezzo unico di storia culturale. Ci aspettiamo un forte interesse internazionale sia da parte di collezionisti di vini affermati che di appassionati di memorabilia reali". (di Paolo Martini)

