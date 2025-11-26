circle x black
Roma, telefonata segnala bomba all'istituto De Amicis: studenti evacuati

La chiamata alle 8.10 di stamattina. Alunni in strada durante le verifiche di cinfonili e artificieri dei carabinieri

26 novembre 2025 | 10.15
Redazione Adnkronos
Una telefonata che segnalava la presenza di una bomba nell'istituto De Amicis, in via Galvani a Roma, è arrivata questa mattina intorno alle 8.10 al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Aventino e della compagnia Roma Centro che hanno evacuato la scuola. Gli studenti sono stati fatti scendere in strada e al momento sono in corso le verifiche di cinfonili e artificieri dei carabinieri.

