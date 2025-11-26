circle x black
Cerca nel sito
 

Andrea e Sarah "non sono più i benvenuti" da Annabel's, la decisione del club più elegante di Londra

Se l'ex duca di York e l'ex moglie si presentassero alla porta "verrebbero respinti, la loro notorietà non è ciò di cui il club ha bisogno"

<span id=Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson - (Fotogramma/IPa)" />
Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson - (Fotogramma/IPa)
26 novembre 2025 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È da tempo il club più esclusivo di Londra, frequentato da personaggi del calibro della principessa Diana, Mick Jagger, Leonardo Di Caprio, John Wayne e Frank Sinatra nel corso della sua leggendaria storia. Ma ora due persone non sono più benvenute nel leggendario locale Annabel's: Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail che, se l'ex duca di York e l'ex moglie si presentassero alla porta, "a questo punto verrebbero respinti, la loro notorietà non è ciò di cui il club ha bisogno".

Il fratello di re Carlo e l'ex moglie non sono mai stati membri del locale di Mayfair ma, pur non avendo mai pagato la quota associativa annuale di 4.250 euro, godevano di un trattamento di favore. "Lui e Sarah hanno sempre apprezzato un accordo in cui potevano andare e venire a loro piacimento", ha raccontato la fonte al tabloid, aggiungendo che un elemento di imbarazzo potrebbe nascere qualora le figlie della coppia, Beatrice ed Eugenie, socie a tutti gli effetti e quindi autorizzate a invitare propri ospiti, dovessero presentarsi nel locale con i genitori.

Il divieto sarà un duro colpo per Andrea, visti i suoi lunghi legami con il locale. Aveva persino intenzione di organizzare lì il suo addio al celibato nel 1986, ma lo rinviò all'ultimo minuto dopo che la stampa ne venne a conoscenza. Sarah e Diana, ignare del cambiamento, arrivarono vestite da agenti di polizia, con l'intenzione di intrufolarsi alla festa. Andrea invece vi festeggiò il suo trentesimo compleanno, nel 1990, ma in passato fu anche mandato via, quando un buttafuori gli rifiutò l'ingresso perché si era presentato con una camicia aperta sul collo e jeans, in spregio al rigido dress code del club.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Annabel's Londra Sarah Ferguson Andrea ex duca di york Gb news
Vedi anche
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza