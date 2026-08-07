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Carlo e Camilla, così la distanza tiene vivo l'amore: weekend separati per non annoiarsi

Il loro matrimonio dura da oltre 21 anni, ma si amano da più di mezzo secolo

Carlo e Camilla - (Afp)
Carlo e Camilla - (Afp)
07 agosto 2026 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono sposati da oltre 21 anni e si amano da più di mezzo secolo: un record dietro il quale, evidentemente, c'è un segreto. Che Rebecca English, responsabile della sezione reale del Daily Mail, sembra conoscere. Il fattore chiave, secondo l'esperta è avere ciascuno i propri spazi, vivendo periodi - strano a dirsi - anche lontani l'uno dall'altra. Il tempo che trascorrono per conto proprio, coltivando interessi individuali, fa sì che il loro rapporto perduri nel tempo.

L'abitudine a weeekend separati

La coppia passa spesso i fine settimana separati, Carlo nella sua residenza di campagna, Highgrove House, nel Gloucestershire, e Camilla a Ray Mill House, la dimora nel Wiltshire che possedeva prima di sposare Charles nel 2005. Insomma, sembra che la risposta giusta per stare per sempre insieme sia non stare sempre insieme. In una recente puntata del programma 'Palace Confidential' del Daily Mail, i fan hanno chiesto informazioni sull'insolita sistemazione di Carlo e Camilla per il fine settimana. E la English ha risposto che la decisione di Camilla di mantenere Ray Mill House, dove la Regina si trovava - la dimora acquistata dopo il divorzio dal suo primo marito, Andrew Parker Bowles, negli anni '90 - era per lei molto importante. "C'erano dubbi sul fatto che l'avrebbe tenuta anche dopo il matrimonio", ha detto la royalist. Sebbene la casa del XIX secolo necessitasse di un sistema di sicurezza e avrebbe comportato "costi aggiuntivi", ha aggiunto, Camilla "ha chiarito in modo inequivocabile di volerla conservare".

Charles a volte si reca a Ray Mill House, ma di solito trascorre i fine settimana a Highgrove, dove "si dedica al giardinaggio", ha fatto notare la English. "Inoltre, conducono vite piuttosto indipendenti e non credo che questo influisca minimamente sulla loro relazione", ha affermato, sottolineando che la coppia è "abbastanza abituata" a vivere separata, dato che si sono frequentati per anni senza convivere. "Posso capire perché sembri un po' strano alla gente, ma in realtà per loro funziona. Ray Mill House, ha continuato, "è un vero e proprio rifugio per lei. È molto informale. Ha i figli con sé e anche i nipoti". Nel frattempo, ha detto, il re "può dedicarsi alle sue cose" a Highgrove.

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