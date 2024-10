Terza in linea di successione al trono britannico, la principessa Charlotte, chiamata più avanti a ricoprire un ruolo importante a Corte, ha altri piani per il suo futuro e le idee chiare malgrado i suoi 9 anni: stando a quanto rivelato da fonti di Palazzo, la secondogenita di William e Kate ha scelto di fare l'infermiera, una decisione presa dopo che il padre ha spiegato a lei e ai fratelli l'importanza del lavoro svolto da chi opera all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

"È ovviamente solo una bambina, ma Will e Kate si sono comunque sentiti orgogliosi", ha dichiarato un insider di palazzo alla pubblicazione australiana 'New Idea'. E non sarebbero sorpresi se la bambina andasse avanti con i suoi progetti. Definendo Charlotte una "bambina premurosa che sa quello che vuole", la fonte ha dichiarato che "Kate e William non sarebbero sorpresi se una volta cresciuta la principessa considerasse l'assistenza infermieristica una delle sue grandi cause".

Per Charlotte - così come per il fratello Louis - si immagina un futuro a Corte analogo a quello della Principessa Anna, la sorella di Re Carlo, chiamata a ricoprire funzioni importanti e insignita di titoli associati a responsabilità. Tuttavia, il Principe e la Principessa del Galles sarebbero favorevoli a una maggiore indipendenza dei loro figli più giovani. Secondo l'esperta di reali Camilla Tominey, la coppia desidera che Charlotte e Louis "abbiano una propria carriera" se decideranno in questo senso. Louis al momento ha solo sei anni e non sembra abbia espresso ambizioni particolari, a differenza della sorella. E del fratello più grande, George, che da quando ha visitato con la mamma una pizzeria nel Norfolk e appreso tutti i segreti dell'antica pratica culinaria, immagina per sé un futuro da pizzaiolo.