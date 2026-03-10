circle x black
Cerca nel sito
 

Famiglia reale al Commonwealth Day, ma l'evento non ha più appeal

Era la prima volta che i Windsor si riunivano così quasi al completo dopo l'arresto di Andrea. Proteste di manifestanti repubblicani fuori dall'Abbazia di Westminster

La famiglia reale alla cerimonia del Commonwealth Day - Afp
La famiglia reale alla cerimonia del Commonwealth Day - Afp
10 marzo 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Come da protocollo, re Carlo e la regina Camilla sono stati gli ultimi a entrare nell'Abbazia di Westminster, ieri poco prima delle 15, per unirsi alla famiglia reale per il Commonwealth Day. Era da Natale che i Windsor non si riunivano così numerosi, la prima volta dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, che naturalmente non era presente alla cerimonia. Fra il pubblico in attesa della Bentley di Sua Maestà, fuori dal più importante luogo di culto britannico dove vengono incoronati i re, anche dimostranti repubblicani che hanno gridato i loro no alla monarchia. All'interno in prima fila, il principe e la principessa del Galles William e Catherine, oltre che l'inesauribile principessa Anna, con il marito, il vice ammiraglio Timothy Laurence, e il duca e la duchessa di Gloucester.

Tutti i membri attivi della famiglia reale erano presenti. Soltanto il duca e la duchessa di Edimburgo Edoardo e Sophie non c'erano, perché in Italia, per sostenere gli atleti britannici ai Giochi Paralimpici. "Ci riuniamo in un momento in cui le sfide sono grandi, ma le possibilità sono anche immense", ha sottolineato Carlo III nel suo tradizionale messaggio. "In tutto il mondo, comunità e nazioni si trovano ad affrontare crescenti pressioni dovute a conflitti, cambiamenti climatici e rapide trasformazioni. Eppure, spesso è in questi tempi difficili che lo spirito duraturo del Commonwealth si rivela più chiaramente", ha dichiarato.

Come ultimamente capita in ogni importante evento reale, i manifestanti repubblicani si sono radunati fuori dall'abbazia, armati di striscioni gialli con la scritta "Non è il mio re" o "Abbandoniamo la monarchia" e anche "Carlo, cosa sapevi di Andrea?".

Uno degli ospiti all'evento è stato il principe Alberto di Monaco, anche se il suo principato non fa parte del Commonwealth. Per la prima volta dal 1989, quest'anno la cerimonia non è stata trasmessa in diretta e per intero dalla Bbc. Per motivi economici, ha spiegato l'emittente, che ha invece optato per la messa in onda di 'Escape to the Country', un programma che segue le coppie alla ricerca della casa di campagna dei loro sogni. Evidentemente, a causa dello scandalo Epstein, la famiglia reale ha perso il suo appeal sugli spettatori. Questa settimana, re Carlo riceverà in udienza diversi alti funzionari provenienti da tutto il Commonwealth. All'ordine del giorno, l'inevitabile e delicato caso dell'ex principe Andrea e la sua potenziale rimozione dalla linea di successione, che può avvenire solamente con un atto del Parlamento e la ratifica degli altri 14 Parlamenti dei regni in cui Carlo III è capo di Stato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Commonwealth Day Repubblicani Monarchia Giochi Paralimpici Scandalo Epstein
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza