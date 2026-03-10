Come da protocollo, re Carlo e la regina Camilla sono stati gli ultimi a entrare nell'Abbazia di Westminster, ieri poco prima delle 15, per unirsi alla famiglia reale per il Commonwealth Day. Era da Natale che i Windsor non si riunivano così numerosi, la prima volta dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, che naturalmente non era presente alla cerimonia. Fra il pubblico in attesa della Bentley di Sua Maestà, fuori dal più importante luogo di culto britannico dove vengono incoronati i re, anche dimostranti repubblicani che hanno gridato i loro no alla monarchia. All'interno in prima fila, il principe e la principessa del Galles William e Catherine, oltre che l'inesauribile principessa Anna, con il marito, il vice ammiraglio Timothy Laurence, e il duca e la duchessa di Gloucester.

Tutti i membri attivi della famiglia reale erano presenti. Soltanto il duca e la duchessa di Edimburgo Edoardo e Sophie non c'erano, perché in Italia, per sostenere gli atleti britannici ai Giochi Paralimpici. "Ci riuniamo in un momento in cui le sfide sono grandi, ma le possibilità sono anche immense", ha sottolineato Carlo III nel suo tradizionale messaggio. "In tutto il mondo, comunità e nazioni si trovano ad affrontare crescenti pressioni dovute a conflitti, cambiamenti climatici e rapide trasformazioni. Eppure, spesso è in questi tempi difficili che lo spirito duraturo del Commonwealth si rivela più chiaramente", ha dichiarato.

Come ultimamente capita in ogni importante evento reale, i manifestanti repubblicani si sono radunati fuori dall'abbazia, armati di striscioni gialli con la scritta "Non è il mio re" o "Abbandoniamo la monarchia" e anche "Carlo, cosa sapevi di Andrea?".

Uno degli ospiti all'evento è stato il principe Alberto di Monaco, anche se il suo principato non fa parte del Commonwealth. Per la prima volta dal 1989, quest'anno la cerimonia non è stata trasmessa in diretta e per intero dalla Bbc. Per motivi economici, ha spiegato l'emittente, che ha invece optato per la messa in onda di 'Escape to the Country', un programma che segue le coppie alla ricerca della casa di campagna dei loro sogni. Evidentemente, a causa dello scandalo Epstein, la famiglia reale ha perso il suo appeal sugli spettatori. Questa settimana, re Carlo riceverà in udienza diversi alti funzionari provenienti da tutto il Commonwealth. All'ordine del giorno, l'inevitabile e delicato caso dell'ex principe Andrea e la sua potenziale rimozione dalla linea di successione, che può avvenire solamente con un atto del Parlamento e la ratifica degli altri 14 Parlamenti dei regni in cui Carlo III è capo di Stato.