Secondo Closer, il sovrano è particolarmente consapevole delle difficoltà dei Sussex e ha chiarito che il figlio minore può rivolgersi a lui ogni volta che ha bisogno

Il diavolo non è così brutto come si dipinge, ma nemmeno gli angeli, spesso, sono così belli come sembrano. Durante il viaggio estivo dei Sussex in Europa - con la tappa fondamentale a Highgrove House, la residenza di campagna privata di Re Carlo nell'Inghilterra sud-occidentale, dove è avvenuta la reunion con il sovrano - Meghan Markle ha postato sui social ogni momento familiare 'idilliaco', allo scopo di mostrare una famiglia unita e felice. E' l'opinione di una fonte citata da Closer Online, secondo cui non avevano altro motivo d'essere le foto di cene all'aperto e calici di vino, di spiagge deserte in piena estate e di passeggiate tra profumati campi di lavanda. Immagini tutte patinate, persino quella della visita di Harry e dei figli alla tomba della principessa Diana. Un contesto - quest'ultimo - che stride con il resto della vacanza della coppia, perché invece richiederebbe una bella dose di intimità se non di raccoglimento, ma che nel modo plateale di rappresentarlo (i bambini in 'processione' con i mazzi di fiori) è identico. E invece dovrebbe trattarsi di un momento privato, tanto che l'osservatore reale che ha parlato con il magazine britannico ha bollato l'intera galleria fotografica vacanziera come "una sciocchezza".

Ma perché - si domanda il giornale - Meghan e Harry hanno improvvisamente sentito il bisogno di ostentare le loro effusioni e la loro felicità in modo così plateale? Da mesi circolano voci secondo cui la coppia condurrebbe vite sempre più separate. Harry ha ripetutamente smentito e deriso le voci di divorzio, ma ciò non ha impedito agli osservatori di notare i potenziali punti di tensione nel loro matrimonio, tra cui il presunto desiderio del duca di trascorrere più tempo nel Regno Unito e la presunta riluttanza di Meghan a fare altrettanto. Secondo Closer, Re Carlo è particolarmente consapevole delle difficoltà dei Sussex e ha chiarito che il figlio minore può rivolgersi a lui ogni volta che ha bisogno di un consiglio o semplicemente quando la sua situazione familiare dovesse diventare troppo difficile da gestire.

Una fonte interna ha affermato: "Carlo ha osservato tutto da lontano e, sebbene non desideri certo che il matrimonio di Harry fallisca, è abbastanza realista da sapere che anche le relazioni più solide possono, sotto pressione, arrivare al punto di rottura. Charles non è cieco di fronte a tutto questo e non può fare a meno di voler intervenire e cercare di aiutare. Ha vissuto un divorzio molto seguito dal pubblico e sa bene quanto le cose possano essere diverse all'interno delle mura domestiche rispetto a come appaiono in pubblico".